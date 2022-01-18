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18/01/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》螞蟻融資道路遇障礙

　　《珠玉之論》中國信達（０１３５９）表示經進一步商業上的審慎考慮，將不參與重慶螞蟻
消費金融的股權認購。去年１２月，螞蟻集團旗下的重慶螞蟻消費金融擬訂立一項２２０億元人
民幣的增資協議，令註冊資本擴大至３００億元人民幣，其中螞蟻集團出資１５０億元人民幣認
購，完成後將持有螞蟻消金的五成股權。至於信達擬出資６０億元人民幣現金認購重慶螞蟻消費
金融的２０％股權，由於集團旗下南洋商業銀行原先持有螞蟻消金的１５％股權，增資後將縮減
至４％，最終信達將持股２４％，成為第二大股東。而當時增資還引入舜宇光學（０２３８２）
、網易（０９９９９）旗下博冠科技，及重慶市國企渝富資本，分別認購６％、４﹒４％及
２﹒６％的螞蟻消金股份。
　
　　中國信達決定退出認購，其他參與增資的舜宇光學、魚躍醫療亦陸續表示暫緩增資交易，主
要因螞蟻消金決定暫緩增資，而舜宇表示將在螞蟻消金提出修訂增資方案後再作進一步評估。螞
蟻消金亦表示將於監管部門指導下，積極與各方投資人共同磋商，繼續按照市場化原則盡快確定
新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。
　
　　自從螞蟻集團ＩＰＯ被煞停後，估計內地已經過詳細評估，今次螞蟻消金才會宣布增資，但
中國信達突然退出認購，或反映對螞蟻的整改未有足夠信心，而中國信達作為內地四大不良資產
管理公司之一，亦可能對螞蟻的資產質素存有疑問，又或經過考慮後預計入股可能需要較長時間
才能實現回報。雖然暫難估計背後原因，但中國信達的退出無疑令市場對螞蟻未來的發展存在更
多疑問，而欠缺中國信達的投資，其餘投資者會否於螞蟻消金制定新方案後繼續參與仍是未知之
數。《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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