《股壇解碼－戴名》美股禾雀亂飛，味千（００５３８）夕陽遲暮

《股壇解碼》１２月的聯儲局會議紀錄中提到為縮減總額超過８兆的債券，加上美國剛公布

的失業率跌穿４％，相反薪金平均上升超過４％，通脹預期升溫，從利率期貨走勢推測美國明年

加息三次的機會率接近８０％，３月份首次加息的機會也超過７０％，由於息口上升不利消費、

電訊和公用類別股份，所以投資者要密切留意息口的走向。蘋果（ＡＰＰＬ）ＣＥＯ Ｔｉｍ

Ｃｏｏｋ首次獲得股權獎勵，２０２１年的總年薪高達７﹒７億港元，當中包括６﹒４億股票報

酬，參考去年蘋果（ＡＰＰＬ）的股價和業績，Ｔｉｍ Ｃｏｏｋ確實物有所值，但能否像

Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ這樣屢創高峰還需要時間驗證。Ｇａｍｅｓｔｏｐ（ＧＭＥ）傳聞推出

ＮＦＴ市集令股價提升，相信未來一年ＮＦＴ將繼Ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ後又一概念炒

作。



＊摧腐拉朽＊



意大利收緊防疫限制，強制５０歲以上市民必須接種疫苗，而且市民沒有接種疫苗的情況下

不能上班，違者最低罰款６００歐元，看來意大利的疫情擴散有不受控制的感覺，加上傳聞菲律

賓禁止未打疫苗市民外出，Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情可能令逐漸回復的供應鏈再次停頓而影響全球各

國今年的首季經濟增長，今年上半年的宏觀經濟不宜樂觀。



＊意興闌珊＊



數字人民幣在國內多個應用平台上架，包括Ａｎｄｒｏｉｄ和Ａｐｐｓｔｏｒｅ版本，據聞

京東已經接受數字人民幣交易，相信數字人民幣的普及將對兩大支付平台支付寶和微信支付造成

直接打擊，間接對螞蟻金服將來上市的估值帶來壓力。中國的Ｋｉｎｄｌｅ產品線出現問題令到

直營店出現決貨，消費者只能透過第三方零售商購買，市場普遍認為是Ｋｉｎｄｌｅ退出中國市

場的前奏，看來外資正在降低在中國的投資比重。國家版權總局約見音樂界，強調一般情況下禁

止音樂平台簽署獨家版權協議，這樣增加市場競爭，表面上定價權重回創作人手上，但平台大少

已經決定了花落誰家，所以實際效果成疑。



＊寸步為艱＊



富力地產（０２７７７）上月銷售額大跌６５％，中國奧園（０３８８３）亦在著手出售數

個手頭項目，傳聞交易額接近３０億人民幣，內房股弱勢不改不宜追入。華人置業

（００１２７）去年出售中國恒大（０３３３３）實現超過７８億元虧損，手上未變現的股票帳

面虧損超過３０億元，按大股東的一貫表現，相信很快會提出私有化，散戶們不妨拭目以待。上

周估計大盤將反彈至２３７６９點附近（上周四（１３日）全日高位２４５６１）的目標已達，

而且之前低位建倉的恒指２３８００點認購期權已全部平倉，相信升勢已完，牛熊證街貨進一步

升至５８：４２的水平，從街貨和期權比例推斷恒指已出現轉角市，投資者應審慎入市。



＊股票簡評＊



味千（中國）（００５３８）主要以味千品牌在香港和中國經營日本拉麵包括日本菜式的快

速便利連鎖餐廳，集團亦以味千品牌進行包裝麵品的生產和銷售，味千（中國）獨立製造和生產

的小包裝麵品在供應餐廳的同時，也在大型超市和百貨商店售賣。集團主力在餐飲服務，小包裝

麵相信佔味千（中國）的收入比例不高，參考集團的中期報告，集團半年純利０﹒５０億元，同

比增長約１４５％，營業收入略超１０億元，同比增長約４６％，表面看業績增長理想，因

２０２０年受疫情影響，基礎數據偏低下出現雙位數增長並非意外，雖然半年純利大升一倍半，

心水清的投資者會發現純利率只有約５％，由於國內疫情在去年初消退，民眾消費旺盛，但５％

的純利率以飲食業來說算偏低，加上去年（０２０２１年）第四季國內疫情開始死灰復燃，估計

味千（中國）的全年業績不會有驚喜，加上集團在全國設有六個生產基地，分布在上海、成都、

天津、武漢、青島和東莞，加上最近天津出現Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，今年上半年的業績表現完全

要看疫情發展，強如海底撈（０６８６２）亦要大幅度關閉分店，在眾多不確定條件下，合理買

入價在０﹒８５附近。《資深市場人士 戴名》



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