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18/01/2022 09:41

【新冠肺炎】寵物店女職員感染源頭不明，蕭傑恒形容是無頭公案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在電台節目表示，
確診新冠變種病毒Ｄｅｌｔａ的銅鑼灣寵物店女職員，感染源頭不明。他形容是無頭公案，相信
受輸入個案感染是其中一個可能，在社會的傳播風險有多大，則要看未來數天，患者的密切接觸
者是否有受感染。
　　他指出，團隊經基因排序後發現，女患者的病毒屬「Ｄｅｌｔａ　ＡＹ﹒１２７」，雖然與
上月由巴基斯坦來港的一名患者所帶的病毒較似，但仍有１７個突變不同，基本上可以否定兩者
有關連，會交由衞生防護中心查看其數據庫是否有其他基因排序的數據可作對比。
　　蕭傑恒認為，如果從人傳人方面沒有頭緒，另一個研究方向是看會否是動物傳人，因為寵物
店出售倉鼠，而倉鼠是會受感染。他又不排除本港一直有Ｄｅｌｔａ變種病毒的隱形傳播鏈。
　　另外，一名巴基斯坦女子從隔離酒店返回社會後確診Ｏｍｉｃｒｏｎ，病毒屬於ＢＡ﹒２，
蕭傑恒指，之前本港感染Ｏｍｉｃｒｏｎ的患者均屬ＢＡ﹒１，今次巴基斯坦女女患者的病毒，
與早前的北角空姐母親群組及望月樓群組不同，屬於本港社區發現的首例，患者第一代傳播已感
染９人，但是否傳染力更高，則仍有待研究。（ｓｌ）

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