【紓困措施】港府向藝術文化界資助計劃撥款３４８０萬元支援業界

《經濟通通訊社１８日專訊》民政事務局今日宣布在第五輪「防疫抗疫基金」下政府將撥款

３４８０萬元至「藝術文化界資助計劃」，支援因第五波疫情而受到影響的表演藝術團體、個人

藝術從業者及自由職業者。

民政局會向超過１００個受影響的表演藝術團體發放每團４萬元的一次性資助。這些團體包

括主要演藝團體、受香港藝術發展局資助的藝團、康樂及文化事務署轄下的場地夥伴及藝能發展

資助計劃的受助團體。民政局亦會委託藝發局及香港八和會館，向較早前曾受惠於「藝術文化界

資助計劃」的合資格的個人藝術從業者及自由職業者發放每人５０００元的一次性資助，預計受

惠人數達６０００人。

民政局同時宣布在第五輪「防疫抗疫基金」下撥款４００萬元，透過演出業協會（香港）公

司向每間合資格的演出行業公司提供５萬元一次性資助，預計能惠及８０間公司。

民政局發言人表示，因應防疫抗疫的要求，政府於１月７日起收緊社交距離措施，當局明白

這些措施影響了藝團的節目安排和運作以及個人藝術從業者及自由職業者的生計，並同時影響籌

劃流行音樂演唱會的演出行業公司。期望有關支援措施能為相關團體及人士提供一些紓緩。

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