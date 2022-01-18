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18/01/2022 08:31

【企業盈警】益美國際（１８７０）料全年虧損擴至最少１﹒８億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》益美國際控股（０１８７０）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度虧損將不少於１﹒８億元，比２０２０年度虧損約４７８０萬元有所擴大。
　　該集團指，儘管２０２１財年永久吊船業務的收入及毛利分別較２０２０財年同期增長不低
於５０％及２５％，但未能抵銷外牆工程業務因支付額外的外判費用及材料成本等導致虧損，令
綜合虧損淨額增加。
　　該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

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