【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指高開６點，報２４３９０點。最高升２５
點報２４４０８點，最低跌２７１點報２４１１１點。恒指收報２４２１８點，跌１６５點或
０﹒６８％。
按額度計算，北水全日淨買入２４﹒６億元人民幣，減少４４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、吉利汽車（００１７５）
。
主板成交１０５３﹒４５億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５１﹒６億元，佔總成交
２３﹒９％。
＊騰訊ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ全球最強吸金手遊＊
據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２１年１２月騰訊（００７００）《
ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金２﹒４４
億美元，相較２０２０年１２月增長３６﹒７％，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。其中６８﹒３％的
收入來自其中文ｉＯＳ版本《和平精英》，美國和土耳其市場的收入分別佔６﹒８％和５﹒５％
。
美團跌１﹒８１％報２１６﹒６元，北水淨買入５億元；快手跌２﹒６８％報８７﹒１５元
，北水淨買入１﹒６億元；中國海外發展跌１﹒１３％報２１﹒８５元，北水淨買入１﹒５億元
。
騰訊控股跌１﹒６５％報４６５﹒６元，北水淨賣出６﹒５億元；中國海洋石油升
１﹒０９％報９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元；吉利汽車跌３％報１９﹒４元，北水淨賣出
１﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ４﹒９６
快手 （０１０２４） １﹒５６
中國海外發展 （００６８８） １﹒５２
銀河娛樂 （０００２７） １﹒４８
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒３１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －６﹒５５
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒１３
吉利汽車 （００１７５） －１﹒６９
中國電力 （０２３８０） －０﹒８４
東岳集團 （００１８９） －０﹒５７
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