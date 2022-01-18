《日入而息》第五輪防疫抗疫基金新年前發放，港失業率連跌十個月

《今天重點》

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林鄭稱本港不宜實行禁足式全民檢測；第五輪防疫抗疫基金爭取農曆年前發放金額；考慮年初四

以疫苗氣泡為基礎放寬晚市堂食；國泰安排機組人員客機去貨機返，林鄭指調查有否違規

香港最新失業率３﹒９％連跌十個月，勝市場預期

本港１１月商品出口貨量按年升１４﹒６％

本港新增１８宗確診，１１宗本地個案；全港售賣倉鼠寵物店需停業，約２千動物人道處理；陳

肇始稱銅鑼灣寵物店倉鼠樣本及一顧客檢測均呈陽性

香港會計師公會倡政府再派發３０００元消費券；香港會計師公會料港府本財年錄２５２億元財

政赤字

人行表示貨幣政策注重靠前發力，圍繞四方面開展工作；人行１０００億逆回購利率持平，淨投

放９００億元；存準率再下降空間變小，但仍然還有一定空間；保持房地產金融政策連續性、一

致性、穩定性；預計今年宏觀槓桿率仍然會保持基本穩定；發達經濟體政策調整對中國影響有限

；ＬＰＲ會及時反映市場利率變化，助企業降成本；數字人幣已累計交易金額８７５億元

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《即日市況》

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恒指低收１０５點報２４１１２，科指跌２５點報５６９８

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《深滬股市》

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午市稍弱滬指收升０﹒８％，政策降息利好地產基建股

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《美元匯價》

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各央行政策態度不同，美元陷較波動局面

歐元最新報１﹒１３９２╱９６，日圓最新報１１４﹒６３╱６４

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《公司資訊》

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平保（０２３１８）旗下陸金所香港首次自行發行私募基金

雲音樂（０９８９９）上線一站式伴奏交易平台，交易原創伴奏

消息指創新奇智（０２１２１）國際配售已獲足額認購

比亞迪（０１２１１）夥一汽投資成立新公司，註冊資本１０億元人民幣

恒地（０００１２）長沙灣映築加推３５伙，折實入場價約６３６萬

遠洋集團（０３３７７）以７﹒０５億統一大華大廈業權

匯豐工商金融推出「創新年」獎賞，總值逾１﹒３萬元

星巴克與美團（０３６９０）合作，拓展中國市場外賣服務

恒安國際（０１０４４）授出４４７４﹒７萬份購股權

惠理（００８０６）去年底管理資產總值按年跌約３０％至１００億美元

亞美能源（０２６８６）附屬成立合營公司

敏華控股（０１９９９）附屬於墨西哥蒙特雷購買工業用地

泰加保險（０６１６１）表示主要股東ＩＡＭＬ出售５０００萬股，總代價５萬元

百勤油服（０２１７８）附屬與遠威新能源成立項目公司，以建設及利用地熱能源

小鵬汽車（０９８６８）成為行業首個貫通全國３３７城的充電車企

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《國企紅籌》

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華泰證券（０６８８６）完成發行４０億元人民幣公司債，利率２﹒７５％

復宏漢霖（０２１９６）治療腫瘤藥物獲藥監局批准２期臨床試驗

中國太平（００９６６）附屬完成發行１５０億元人民幣資本補充債券

新天緣色能源（００９５６）成立合夥企業，涉３﹒６億元人民幣

大悅城地產（００２０７）附屬將發行規模為不超過１５億元人民幣境內債券

鐵塔（００７８８）委任張志勇為董事長，自今日起生效

復星醫藥（０２１９６）子公司用於治療多種實體瘤的新藥獲准於內地臨床試驗

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《神州民企》

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雅居樂（０３３８３）進一步回購１０００萬美元優先票據

歌禮製藥（０１６７２）全資附屬與老撾藥商簽署利托那韋片採購協議

正業國際（０３３６３）委任陳威為行政總裁

百度（０９８８８）發集度汽車機器人品牌標誌「Ｐｉｘｅｌ－Ｊ」

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《中國要聞》

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人行表示貨幣政策注重靠前發力，圍繞四方面開展工作；人行１０００億逆回購利率持平，淨投

放９００億元；存準率再下降空間變小，但仍然還有一定空間；保持房地產金融政策連續性、一

致性、穩定性；預計今年宏觀槓桿率仍然會保持基本穩定；發達經濟體政策調整對中國影響有限

；ＬＰＲ會及時反映市場利率變化，助企業降成本；數字人幣已累計交易金額８７５億元

銀保監直指商業健康保三大問題，涉風險保障能力不足

發改委表示預計今年用電量、最高用電負荷仍將較快增長；適當超前開展基建投資，推進１０２

項工程；中國經濟有能力保持平穩健康可持續發展；去年集成電路產量較上年增３３﹒３％；能

源供應總體平穩，多渠道提升新能源發電；釋放消費潛力，努力實現全年經濟「開門穩」；去年

批准９０個固投項目，總投資７７５４億；去年防範化解重大風險取得積極進展

全國發電量上月降２﹒１％全年增８％，用電量增一成

紫光集團重整計劃獲裁批准，六百億戰投３月底前到位

統計局表示去年第四季房地產業、建築業齊現萎縮

中金表示１年期ＬＰＲ料下行１０基點，５年期降５基點

國資委表示推進國有持股超５０％上市公司引進積極股東

中證監表示今年做好七方面工作，穩字當頭深化互聯互通

交行表示１月ＬＰＲ或下調５至１０個基點，不排除降準

李克強稱提升防範化解重大安全風險能力；李克強與德國總理通電話，盡早舉行新一輪政府磋商

上海表示今年計劃建設籌措保障性租賃住房２４萬套

上海住建委表示今年預計重大工程投資逾２０００億元人民幣

上海市「穩投資」積極布局新基建

深圳數字人民幣生態體系初步建立，超３０萬商戶參與

首單「常發行計劃」模式定向債務融資工具正式落地

據報華為開始在日本銷售２ＭＷｈ儲能系統

寶武碳業ＩＰＯ完成上市輔導，寶鋼股份現持股逾七成

中國啟研發更快高鐵，最高持續時速達４００公里

中國外交部副部長表示中美不應穿越回冷戰時代

外交部表示所謂中國行動計劃不過是反華勢力的拙劣工具

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，報１８３７８點

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《其他消息》

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傳冼國林擬明日宣布參選特首

本港１１月商品出口貨量按年升１４﹒６％

本港１２月失業綜援個案跌０﹒９％，較前年１月增４７％

餐飲業失業率降至５﹒９％，失業大軍減少近１﹒５萬

香港最新失業率３﹒９％連跌十個月，勝市場預期

新一期興趣班導師補助金計劃周四起接受申請

港府向藝術文化界資助計劃撥款３４８０萬元支援業界

社署推第四輪幼兒中心特別津貼，預計２月下旬起發放

澳門博彩法修訂：特首訂賭枱上限，博彩中介僅可服務一間承批公司

高力料中小型單位樓價升最多３－５％，豪宅升５％；高力料甲級寫字樓淨租金微升１％，中環

金鐘尖沙咀表現較理想

深股通額度全日用近３億元，外資連續三日流入；滬股通額度全日用近６０億元，陸股通流入２

３億元

中原按揭表示去年轉按登記增兩成，中銀膺轉按巿佔冠軍

香港會計師公會倡政府再派發３０００元消費券；香港會計師公會料港府本財年錄２５２億元財

政赤字

中信里昂：虎年賭場、酒店娛樂及ＥＳＧ行業大吉

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《內房困局》

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惠譽料內房流動性持續受壓，可能觸發更多違約

據報世茂兩筆ＡＢＳ展期獲通過，一年分四期兌付

標普將雅居樂評級下調至「Ｂ＋」，評級展望「負面」

浦發銀行將發內地首單５０億人幣房產項目併購主題債

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《新冠肺炎》

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本港新增１８宗確診，１１宗本地個案

香港增１１宗本地感染創第五波新高，９人與巴婦相關

傳英國下周放寬防疫措施，專家盼年底實現與新冠共存

全國昨新增本土確診１２７宗，廣東５例均在珠海

北京昨日新增１例本土確診病例，為此前病例密接

匯豐收緊防疫措施，約２００員工家工作

國泰安排機組人員客機去貨機返，林鄭指調查有否違規

大埔太和邨居和樓長沙灣寶華閣完成強檢，無人確診

孔繁毅稱若找出密切接觸者，農曆年前後可截斷傳播鏈

寵物店女職員感染源頭不明，蕭傑恒形容是無頭公案

寵物店女職員確診，消息：店內有動物樣本驗出病毒

徐英偉等３官離開隔離營，７天自我監察後復職

據報黎棟國等三人獲防疫專家證書，明出席立法會大會

林鄭稱本港不宜實行禁足式全民檢測；第五輪防疫抗疫基金

爭取農曆年前發放金額；考慮年初四以疫苗氣泡為基礎放寬

晚市堂食

崔俊明稱為兒童接種三分一成人劑量復必泰是特事特辦

波音及大眾天津廠生產受到防疫封鎖影響，部分已恢復

洪為民派對涉事官員調查正進行，林鄭指不會不了了之

深圳表示首宗奧密克戎與其他本土病例均不在同一傳播鏈

美孚地利亞修女紀念學校兩學生初確，暫停面授兩周

陳肇始稱銅鑼灣寵物店倉鼠樣本及一顧客檢測均呈陽性；大

坑東邨東滿樓懷疑出現垂直傳播；評論年初四是否調整社交

距離措施仍言之尚早

保誠表示為強制隔離檢疫人士提供２０００元一次性資助

全港售賣倉鼠寵物店需停業，約２０００動物人道處理

北京新增２宗本土確診，與此前海淀病例有關聯

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