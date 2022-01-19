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即市新聞

19/01/2022 12:32

【大行報告】騰訊第四季業績受累監管因素，遭多家大行削目標價

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）將公布去年第四季業績，由於宏觀環境不
穩定及受監管風險的影響，大行普遍預期騰訊去年第四季收入僅微升約５－６％，當中遊戲收入
因對未成年人士的新監管措施而有所放緩。多家大行下調其目標價，最淡的中金下調其目標價至
５２７港元。
　　摩根士丹利表示，預測騰訊去年第四季收入按年增長僅６％至１４２０億元（人民幣．下同
），經調整營業利潤按年跌３％至３７０億元，又預計騰訊的廣告業務將於今年下半年恢復，而
其核心戰略投資將於未來幾年取得成果。該行重申其「增持」評級，但將目標價由６５０港元下
調７﹒７％至６００港元。
　　富瑞預期，騰訊去年第四季總收入按年升５％至１４１０億元，此早預測為按年升７％；當
中總遊戲收入按年升６％，手遊收入放緩主要由於２０２０年高基數、保護未成年人士的新措施
等。該行維持其「買入」評級，目標價由６２８港元下調２﹒８７％至６１０港元。（ｃｗ）

表示大行對騰訊最新目標價及評級：
　　　大行　　　　目標價（元）　評級　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩根士丹利　６５０→６００　增持　　　　　　　　　　料第四季收入按年增長僅６％
　　富瑞　　　　６２８→６１０　買入　　　　　　料手遊收入因高基數及新監管措施放緩
　　中金　　　　５４９→５２７　中性　料經調整淨利潤按年下跌２５％至２４８億人民幣
　　匯證　　　　５９０→５８０　買入　　　　　今年上半年續受宏觀環境及監管因素影響
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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