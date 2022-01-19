《缸邊隨筆－石鏡泉》「苦」戲在後頭

《缸邊隨筆》好戲在後頭，是個相關語。是真的，好戲在後頭，亦可以是講反話，是「苦」

戲在後頭。今時環球股市應是「苦」戲在後頭，點「苦」法？



２０２１年底，中國股民，有篇「苦」文：



＊股民早午晚的哀鳴＊



美好的一天從恒大（０３３３３）（今年來跌幅８４﹒７１％）的房子醒來，拿起小米

（０１８１０）手機（跌幅４０﹒７８％）刷起了知乎（美：ＺＨ）（跌幅３３﹒１６％），騎

著小牛電動（美：ＮＩＵ）（跌幅３２﹒８％）去上班，路上順便點上一杯奈雪（０２１５０）

（跌幅５５﹒３５％）。上班打開ＱＱ音樂（美：ＴＭＥ）（跌幅６８﹒５６％）來上一首搖

滾

，給昏昏欲睡的早晨添加一點興奮劑。中午約上三五好友去海底撈（０６８６２）（跌幅

６９﹒４７％）聚餐

，打個滴滴（美：ＤＩＤＩ）（跌幅５６﹒６４％）回公司，下午上班摸魚打開愛奇藝（美

：ＩＱ）（跌幅７３﹒０５％）刷視頻，順手去樓下取個拼多多（美：ＰＤＤ）（跌幅

６９﹒３６％）快遞，貝殼（美：ＢＥＫＥ）（跌幅７０﹒８２％）中介又打電話來推銷房子。

晚餐吃著每日優鮮（美：ＭＦ）（跌幅６５﹒４６％）配送的水果，看著朋友圈裏的水滴籌（美

：ＷＤＨ）（水滴跌幅８８﹒５８％），用支付寶（阿里（美：ＢＡＢＡ），跌幅４８﹒６７％

）捐了點錢。刷著ｂ站（美：ＢＩＬＩ）（跌幅３５﹒９１％）裏新東方（美：ＥＤＵ）（跌幅

８９﹒９４％）捐桌椅板凳的視頻，默默地抽著電子煙（霧芯科技（美：ＲＬＸ），跌幅

６９﹒２５％）終於十二月了［加油］挺過去，馬上開春了。



＊美股應在２０２２年苦＊



Ａ股在２０２１年苦，美股應在２０２２年苦。２０２１年１１月底，ＪＰ摩根按其通脹與

利息的計價模型計出標普可以回見２５００，即是較目前水平下跌５０％。ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ

表示，如明年通脹持續高企，在１﹒５％至２％間波動時，就會使利率有較大的再上升壓力，而

如屆時美儲局又不再向市場注資，而公司盈利又受通脹蠶食時，標普５００就要回調了。如果市

場是將通脹全盤接收，而不是視而不見的話，則標普５００的走向，會如灰點綫，要回下至

２５００水平。但如市場一如今時不理通脹，就會如紅綫走向，即是目前的標普５００走向（藍

綫）。



今時，大家都知美儲局和白宮不會對通脹視而不見，美儲局關水喉了，會先緊水再加息，利

息自然升。市場已由傳２０２２年難加息，轉而改傳會快加息，近日更有人傳會一加就是半厘，

不是四分之一厘，如真加得咁快，股市能不死？「苦」戲便開鑼。



筆者在２０１８年１２月２８日《又是水晶綫》一文中，自我老作將水晶綫延伸至２０３７

年，應夠筆者應用（因屆時應死了啩），是見２０２０年初股市（以美股計）見底回升，升至

２０２２年初（唉呀！２０１８年時點估到２０２２年３月美儲局會加息呀），回調至２０２３

年初。但大家又不必太苦，只要能捱過２０２３年

，則２０２４年是可以回升的。



苦盡（２０２３年）甘來（２０２４年），前提是要捱得過２０２３年才好，祝大家好運，

亦祝我講錯。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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