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即市新聞

19/01/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》「苦」戲在後頭

　　《缸邊隨筆》好戲在後頭，是個相關語。是真的，好戲在後頭，亦可以是講反話，是「苦」
戲在後頭。今時環球股市應是「苦」戲在後頭，點「苦」法？
　
　　２０２１年底，中國股民，有篇「苦」文：
　　　
＊股民早午晚的哀鳴＊
　
　　美好的一天從恒大（０３３３３）（今年來跌幅８４﹒７１％）的房子醒來，拿起小米
（０１８１０）手機（跌幅４０﹒７８％）刷起了知乎（美：ＺＨ）（跌幅３３﹒１６％），騎
著小牛電動（美：ＮＩＵ）（跌幅３２﹒８％）去上班，路上順便點上一杯奈雪（０２１５０）
　（跌幅５５﹒３５％）。上班打開ＱＱ音樂（美：ＴＭＥ）（跌幅６８﹒５６％）來上一首搖

，給昏昏欲睡的早晨添加一點興奮劑。中午約上三五好友去海底撈（０６８６２）（跌幅
６９﹒４７％）聚餐
，打個滴滴（美：ＤＩＤＩ）（跌幅５６﹒６４％）回公司，下午上班摸魚打開愛奇藝（美
：ＩＱ）（跌幅７３﹒０５％）刷視頻，順手去樓下取個拼多多（美：ＰＤＤ）（跌幅
６９﹒３６％）快遞，貝殼（美：ＢＥＫＥ）（跌幅７０﹒８２％）中介又打電話來推銷房子。
晚餐吃著每日優鮮（美：ＭＦ）（跌幅６５﹒４６％）配送的水果，看著朋友圈裏的水滴籌（美
：ＷＤＨ）（水滴跌幅８８﹒５８％），用支付寶（阿里（美：ＢＡＢＡ），跌幅４８﹒６７％
）捐了點錢。刷著ｂ站（美：ＢＩＬＩ）（跌幅３５﹒９１％）裏新東方（美：ＥＤＵ）（跌幅
８９﹒９４％）捐桌椅板凳的視頻，默默地抽著電子煙（霧芯科技（美：ＲＬＸ），跌幅
６９﹒２５％）終於十二月了［加油］挺過去，馬上開春了。
　
＊美股應在２０２２年苦＊
　
　　Ａ股在２０２１年苦，美股應在２０２２年苦。２０２１年１１月底，ＪＰ摩根按其通脹與
利息的計價模型計出標普可以回見２５００，即是較目前水平下跌５０％。ＪＰ　Ｍｏｒｇａｎ
表示，如明年通脹持續高企，在１﹒５％至２％間波動時，就會使利率有較大的再上升壓力，而
如屆時美儲局又不再向市場注資，而公司盈利又受通脹蠶食時，標普５００就要回調了。如果市
場是將通脹全盤接收，而不是視而不見的話，則標普５００的走向，會如灰點綫，要回下至
２５００水平。但如市場一如今時不理通脹，就會如紅綫走向，即是目前的標普５００走向（藍
綫）。
　
　　今時，大家都知美儲局和白宮不會對通脹視而不見，美儲局關水喉了，會先緊水再加息，利
息自然升。市場已由傳２０２２年難加息，轉而改傳會快加息，近日更有人傳會一加就是半厘，
不是四分之一厘，如真加得咁快，股市能不死？「苦」戲便開鑼。
　
　　筆者在２０１８年１２月２８日《又是水晶綫》一文中，自我老作將水晶綫延伸至２０３７
年，應夠筆者應用（因屆時應死了啩），是見２０２０年初股市（以美股計）見底回升，升至
２０２２年初（唉呀！２０１８年時點估到２０２２年３月美儲局會加息呀），回調至２０２３
年初。但大家又不必太苦，只要能捱過２０２３年
，則２０２４年是可以回升的。
　　
　　苦盡（２０２３年）甘來（２０２４年），前提是要捱得過２０２３年才好，祝大家好運，
亦祝我講錯。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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