【火上加油】油價創７年新高，三桶油齊彈１％，專家首選中海油？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１９日報道》隔晚國際油價創７年新高，紐約期油及布蘭特期油

於亞洲早段時間升勢持續。本港上市的油股或油服齊齊受惠，三桶油走高約１％。專家料油價短

期未見頂，三桶油之中，首選中海油！



＊油價短期未見頂＊



２０２０年４月２０日，紐約期油歷史上首次跌至負數，大家仍然歷歷在目。事實上，紐油

於２０２１年已攀越２０１８年高位，截至今日中午１２時，紐油報８５﹒９４美元，布蘭特期

油報８８﹒５６美元，雙雙創２０１４年１１月以來最高。本港上市的三桶油逆市升約１％，當

中以中海油升幅最顯著。

然而，油價上升由多個因素推動，單憑需求因素未能持續推動油價．是次油價上揚的催化劑

卻是政治因素。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，中東地緣衝突危機升溫，日前也門游擊隊發射導彈，襲擊阿聯酋石油生

產設施，縱然造成的損毀有限，惟局勢未明朗的情況下，油價短期未見頂。三桶油今年累升

１４％至１７％，價值仍被低估嗎？



＊三桶油價值仍被低估嗎？＊



熊麗萍首選中海油（８８３），除了它對油價相的敏感度較高外，亦因為它的基本面相對能

支撐股價。

中海油從事上游業務，例如海上原油的勘探、開發及生產，當油價上升便直接增加銷售盈利

，因此對油價升跌敏感。另外，根據早前公布的派息指引，２０２２至２０２４年的派息比率將

不低於４０％，全年股息絕對值每股不少於０﹒７元。以半日收市價９﹒４７元計算，股息率約

為７﹒４％。加上，公司正準備回歸Ａ股，亦預告將回購股份，熊麗萍看好種種因素，對股價有

一定支撐作用。

中海油於上周三（１２日）裂口高開高走後，持續於高位整固。熊麗萍認為，在利好因素支

撐下，料股價於９元已有支持，惟短期於去年高位１０﹒０５元前有阻力。她認為以長線收息角

度而言，投資者可待中海油業績及Ａ股上市定價公布後，再考慮買入。



＊中石油及中海油半日資金流高下立見＊



值得留意，中石油（００８５７）上周發盈喜，預計去年純利將增加７１０億至７５０億人

民幣，惟依此計算，第４季純利將按季下跌１５％至３３％，主要受累年終減值等非現金因素。

觀乎中石油及中海油半日資金流向表現，中海油明顯較好。中海油半日錄得資金淨主動買入

７４３１萬元，而中石油則錄得淨主動賣出５９７８萬元，各佔成交金額１３﹒７％及

２０﹒９％，可見規模不容忽視。在大戶（每宗交易金額大於１００萬元）的主動買沽比率可見

，中石油報３８：６２，反映沽家目前入市態度相當進取。另一邊廂的中海油則相反，錄得

７３：２７，可見該股獲大戶買家追捧。

