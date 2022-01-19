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即市新聞

19/01/2022 16:43

《盤後部署》恒指維持整固走勢，碧服密密手回購有支持

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚華爾街大行警告美國聯儲局將以更激進手段加息，令美國
市場頓時恐慌，道指、標普、納指大跌，但港股反而高開逾百點。友邦（０１２９９）持續獲資
金流入支持，為恒指貢獻最大升幅；內房板塊亦普遍造好，物管股表現強勁，碧服
（０６０９８）盤中一度升近一成。
　　恒指半日升幅收窄至４點，午後ＡＴＭ股轉勢捱沽，拖累恒指轉跌，好淡爭持之下，最終恒
指拗腰收升１５點或０﹒０６％，報２４１２７點，主板成交１１４９﹒６２億元。國指收報
８４４１，跌７點或０﹒０９％。科指收報５６４２點，跌５５點或０﹒９８％。
　　Ａ股偏軟，上證綜合指數報３５５８，跌１１點或跌０﹒３３％，成交４２０７﹒６３億元
人民幣。深證成份指數報１４２０７，跌１８４點或跌１﹒２８％，成交６４４５﹒４４億元人
民幣。

＊內房股尾盤成交急增＊

　　恒指數日來維持整固狀態，主要因為市場未布好消息刺激，但美股大跌也未令恒指借勢大回
調，反映一定程度的市場信心。大市成交接近１１５０億元，沽壓較細，但同時令人憂慮大市缺
乏上升動力，料短線恒指維持在五十天線上下遊走。
　　物管股今日買力強勁，碧服連續兩日回購，加強了投資者信心。從回購紀錄可見，每當股價
跌近４０元時，公司均會出現較大額的回購，料此價位有較強支持；故待股價接近４０元或以下
時，適宜分批吸納。
　　此外，多隻內房股於收市前獲大量買盤湧入追捧，如融創（０１９１８）、碧桂園
（０２００７）及世茂（００８１３）等，明日宜留意相關股份表現。（ｈｃ）

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