【國際要聞】印尼國會批准遷都，由雅加達搬至努桑塔拉

《經濟通通訊社１９日專訊》印尼國會周二通過遷都法案，正式啟動將首都由雅加達搬遷到
２０００公里外東加里曼丹省的努桑塔拉（Ｎｕｓａｎｔａｒａ）。
總統維多多於２０１９年提出遷都，原因是雅加達陷入陸沉危機及過於擠逼，在２０５０年
前料會有１╱３城區被淹，但因爆發新冠疫情而延誤。印尼政府將動用４６６萬億印尼盾（約
２５００億港元），打造零排放綠色環保城市。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話19/01/2022
【虛幣世界】股債齊跌影響投資者信心，加密貨幣市場低迷
|財經熱話18/01/2022
【預算前瞻】香港會計師公會料港府本財年錄252億元財政赤字
|中國故事18/01/2022
《神州經脈》世茂兩筆ABS獲展期 人幣刷近四年高 滬指兩連升
|財經熱話18/01/2022
【趁消息出貨】諾輝健康發盈喜再飆逾兩成後倒跌收市 瑞銀看52元博唔博得過？
|財經熱話18/01/2022
【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊業
|專訪18/01/2022
【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰