【國際要聞】印尼國會批准遷都，由雅加達搬至努桑塔拉

《經濟通通訊社１９日專訊》印尼國會周二通過遷都法案，正式啟動將首都由雅加達搬遷到

２０００公里外東加里曼丹省的努桑塔拉（Ｎｕｓａｎｔａｒａ）。

總統維多多於２０１９年提出遷都，原因是雅加達陷入陸沉危機及過於擠逼，在２０５０年

前料會有１╱３城區被淹，但因爆發新冠疫情而延誤。印尼政府將動用４６６萬億印尼盾（約

２５００億港元），打造零排放綠色環保城市。（ｊｆ）





