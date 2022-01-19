【虛幣世界】股債齊跌影響投資者信心，加密貨幣市場低迷

《經濟通通訊社１９日專訊》由於市場預計美國將會三月加息，其中有大行預測三月分加息

基點較市場預期多，隔晚美股及美債價格下跌，並拖累加密貨幣市場氣氛，比特幣成交量持續低

迷，Ａｒｃａｎｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 在一份報告中表示，由於市場持續恐懼，以及最近的低

波動性，可能使交易者不願採取行動。

不過，衍生品交易最近產生變化，其中比特幣期貨槓桿偏好看跌，即意味著假如比特幣大幅

抽升，空頭方則被迫平倉而導致市場大幅波動。移動數字銀行ＭｉｎｅＰｌｅｘ的聯合創始人

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｍａｍａｓｉｄｉｋｏｖ於媒體上表示，由於近期加密貨幣沒有增長，而

機構投資者不採取行動，因此儘管宏觀經濟逆風，比特幣如再次攀升之前，可能取決於大型投資

者會否以當前或更低的價格水平入場。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元４２２８６﹒７２（美元．下同），跌０﹒１５％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報３１５５﹒８７元，跌０﹒１３％；艾達幣報１﹒４９元，升

２﹒２０％；瑞波幣報０﹒７４元，跌０﹒２１％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：



ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ





又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：



ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

