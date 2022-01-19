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即市新聞

19/01/2022 12:45

《午市前瞻》專家指恒指２３７００可吸納，油股升浪料漸步入尾聲

　　《經濟通通訊社１９日專訊》


＊溫鋼城：中石油回至１０天線再部署＊
　　
　　大市高開５６點報２４２７４，而早市升勢不算太強。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指近期走勢一頂低於一頂，１００天
線已有半年未升穿，而且上星期升勢過急，恒指在２４６００點水平出現阻力。不過，他指出恒
指近幾天未見大幅回調，似乎想「儲力」再彈上去，相信回調至２３７００點可吸納，去年１２
月３１日的雙底頸線２３５９０點將成為關鍵防守位置。
　　油價攀升至近８年高位，三桶油早市造好，中石油（００８５７）高開１％。溫鋼城表示，
近期外國天氣相當寒冷，但ＯＰＥＣ＋仍然維持目前每天增產４０萬桶的決定，持續求過於供，
有利石油股。然而，他指出紐約期油在９０美元應該出現阻力，加上即將步入春天，天氣一旦回
暖，取暖用原油需求大減，石油股將受影響，相信目前升浪逐漸步入尾聲，不建議未持貨的投資
者高追。
　　溫鋼城提到，中石油的股息率去到６﹒５厘，市盈率亦不足７倍，可做到「賺息賺價」，短
期內要重上去年全年高位４﹒２元問題應該不大，但建議投資者待股價回落至１０天線才部署。
（ｅｒ）

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