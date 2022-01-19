  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨買入１８﹒４億人幣，買神華沽騰訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指高開１１７點，報２４２２９點。最高升１７３點報
２４２８６點，最低跌１６１點報２３９５１點。恒指收報２４１２７點，升１５點或
０﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１８﹒４億元人民幣，減少４０﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國神華（０１０８８）、碧桂園服務（０６０９８）、中國電力（０２３８０）；淨
賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、萬科企業（０２２０２）、華能國際電力股份
（００９０２）。
　　主板成交１１４９﹒６２億元增加２﹒４％。其中港股通成交２４３﹒５億元，佔總成交
２１﹒２％。

＊發改委：指導煤炭生產企業正常運作＊

　　發改委經濟運行調節局局長李雲卿表示，當前全國能源供應總體平穩，針對能源保供面臨的
困難和挑戰，發改委將指導產煤省區和煤炭生產企業在春節期間保持正常生產銷售及發運，及時
做好煤炭產運銷銜接。加強煤電、燃氣機組運行管理，提高頂峰能力，多渠道提升新能源發電出
力。推動國內油氣田滿負荷生產，保持原油、管道氣、ＬＮＧ進口安全穩定。
　　中國神華升３﹒８５％報２０﹒７５元，北水淨買入２﹒２億元；碧桂園服務升８﹒４２％
報４２﹒５元，北水淨買入１﹒３億元；中國電力升４﹒１６％報４﹒５１元，北水淨買入
１﹒２億元。
　　騰訊控股升０﹒６６％報４５５﹒８元，北水淨賣出５﹒３億元；萬科企業升２﹒６８％報
２１﹒１元，北水淨賣出１﹒９億元；華能國際電力股份跌０﹒９％報４﹒３９元，北水淨賣出
１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　２﹒１５
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　１﹒３３
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　１﹒２３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒０５
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　０﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　－５﹒２７
　　萬科企業　　　　　（０２２０２）　　　　　－１﹒８７
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　－１﹒３９
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　－１﹒３２
　　藥明康德　　　　　（０２３５９）　　　　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%
財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖　物管股強勢反彈無視大行唱淡！
財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？
財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟　已屆吸納時？
FOCUS19/01/2022
【FOCUS】烏克蘭戰雲密布　全球通脹之火更熾
大行報告19/01/2022
騰訊季績前　大行齊削目標價　Click入嚟睇吓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金