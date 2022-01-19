【北水炒Ｄ乜】淨買入１８﹒４億人幣，買神華沽騰訊

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指高開１１７點，報２４２２９點。最高升１７３點報

２４２８６點，最低跌１６１點報２３９５１點。恒指收報２４１２７點，升１５點或

０﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨買入１８﹒４億元人民幣，減少４０﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是中國神華（０１０８８）、碧桂園服務（０６０９８）、中國電力（０２３８０）；淨

賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、萬科企業（０２２０２）、華能國際電力股份

（００９０２）。

主板成交１１４９﹒６２億元增加２﹒４％。其中港股通成交２４３﹒５億元，佔總成交

２１﹒２％。



＊發改委：指導煤炭生產企業正常運作＊



發改委經濟運行調節局局長李雲卿表示，當前全國能源供應總體平穩，針對能源保供面臨的

困難和挑戰，發改委將指導產煤省區和煤炭生產企業在春節期間保持正常生產銷售及發運，及時

做好煤炭產運銷銜接。加強煤電、燃氣機組運行管理，提高頂峰能力，多渠道提升新能源發電出

力。推動國內油氣田滿負荷生產，保持原油、管道氣、ＬＮＧ進口安全穩定。

中國神華升３﹒８５％報２０﹒７５元，北水淨買入２﹒２億元；碧桂園服務升８﹒４２％

報４２﹒５元，北水淨買入１﹒３億元；中國電力升４﹒１６％報４﹒５１元，北水淨買入

１﹒２億元。

騰訊控股升０﹒６６％報４５５﹒８元，北水淨賣出５﹒３億元；萬科企業升２﹒６８％報

２１﹒１元，北水淨賣出１﹒９億元；華能國際電力股份跌０﹒９％報４﹒３９元，北水淨賣出

１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國神華 （０１０８８） ２﹒１５

碧桂園服務 （０６０９８） １﹒３３

中國電力 （０２３８０） １﹒２３

美團 （０３６９０） １﹒０５

舜宇光學科技 （０２３８２） ０﹒８４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －５﹒２７

萬科企業 （０２２０２） －１﹒８７

華能國際電力股份 （００９０２） －１﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３２

藥明康德 （０２３５９） －１﹒０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

