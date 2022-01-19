【企業盈喜】安踏體育（０２０２０）料去年純利增長不少於４５％

《經濟通通訊社１９日專訊》安踏體育（０２０２０）公布，按綜合基準，不包括分佔合營

公司虧損影響，集團預期截至２０２１年１２月３１日止純利將按年增長不少於３５％。

另外，按綜合基準，包括分佔合營公司虧損影響，全年純利將按年增長不少於４５％。

純利增長主要由於期整體收益增長、全年錄得淨融資收入及預期分佔合營公司虧損按年有所

減少。（ｃｗ）

