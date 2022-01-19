【夜期時段】即月期指報２４１７７點，升１０２點，高水４９點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０８５點，升１０點，低水

４３點，最新報２４１７７點，升１０２點，高水４９點，合約成交１１６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８４３４點，升４點，低水８點，最新報８４６９點，升

３９點，高水２７點，合約成交７７３張。

