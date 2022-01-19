《再戰明天》拉加德發表講話，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１９日專訊》拉加德發表講話，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周四（２０日）

市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國國務卿布林肯與德國總理朔爾茨和德國外長拜爾波克討論烏克

蘭危機，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布瑞士經濟調查報告，土耳其央行舉行貨幣政策會

議。本港時間２０日５：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定。晚上６：００ｐｍ，歐洲央行副總

裁德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ Ｇｕｉｎｄｏｓ）發表講話。８：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加

德、巴西財政部長格德斯和國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃在世界經濟論壇

（ＷＥＦ）達沃斯議程線上活動發表講話。



＊本港公布ＣＰＩ，美國公布成屋銷售等數據＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月出口，年率升幅料由２０﹒５％收

窄至１５﹒９％；１２月進口年率升幅料由４３﹒８％收窄至４３％；１２月貿易收支料由負

９５５６億日圓收窄至負７８７６億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料

由４﹒６％降至４﹒５％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月生產者物價指數，月率升幅

料維持於０﹒８％，年率升幅料由１９﹒２％擴大至１９﹒３％。本港時間４：３０ｐｍ，香港

公布１２月綜合消費物價指數，年率升幅料由１﹒８％擴大至２﹒５％。本港時間６：００ｐｍ

，歐元區公布１２月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料由４﹒９％收窄

至４﹒８％；１２月核心消費者物價指數年率升幅料維持於２﹒６％。本港時間９：３０ｐｍ，

美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１５６萬升至１５６萬；首次申請失業救濟金人數料由

２３萬降至２２萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由６４６萬降至

６４４萬，月率料由１﹒９％逆轉至下滑０﹒４％。

在本港，明日公布業績的公司有：藍河控股（００４９８）等。（ｗａ）

