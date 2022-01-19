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即市新聞

19/01/2022 17:09

安領國際（１４１０）附屬獅昂環球資產管理獲批管理虛擬資產基金

　　《經濟通通訊社１９日專訊》安領國際（０１４１０）公布，集團間接非全資附屬公司獅昂
環球資產管理已獲證監會授出批准，准其管理達到最低額豁免規定的虛擬資產基金，惟獅昂環球
資產管理須符合發牌條件，即遵守證監會於２０１９年１０月４日發布的《適用於管理投資於虛
擬資產的投資組合的持牌法團的標準條款及條件》，以及條款及條件其後所作的任何修訂。
　　獅昂環球資產管理即將推出Ｓｍａｒｔ　Ｂｅｔａ　Ｆｕｎｄ　ＳＰ（Ｓｍａｒｔ　
Ｂｅｔａ　Ｆｕｎｄ）。該基金通過追蹤Ａｘｉｏｎ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｍａｒｔ　Ｂｅｔａ　
Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ以提供風險調整回報，此指數由專有投資因素加權後之十大市
值合資格加密貨幣組成。公司預期Ｓｍａｒｔ　Ｂｅｔａ　Ｆｕｎｄ的目標管理資產總額為一億
美元。
　　獅昂環球資產管理投資董事蕭勁翀表示，看到通過建立Ｓｍａｒｔ　Ｂｅｔａ　Ｆｕｎｄ的
機遇，將加密投資專業知識與高水平的管治和運營標準相結合。公司與部分受監管的託管人及交
易平台伙伴，例如ＢｉｔＧｏ　Ｔｒｕｓｔ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ和ＯＳＬ，以及虛擬資產基金管
理人Ａｓｃｅｎｔ　Ｆｕｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ等，協力合作確保該基金營運符合行業和監管
的最高標準。（ｃｗ）

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