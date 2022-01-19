【企業盈喜】百得利控股料去年多賺８３％至不少於４﹒３億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》百得利控股（０６９０９）公布，集團預期截至２０２１年

１２月３１日止年度錄得純利不少於４﹒３億元（人民幣．下同），即按年升約８２﹒９８％。

純利增長主要由於該年度汽車銷售及售後服務所得收益增加、交易量增長及平均售價上漲以

及其他增值汽車服務的佣金收入增加。（ｃｗ）

