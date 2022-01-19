【企業盈喜】百得利控股料去年多賺８３％至不少於４﹒３億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》百得利控股（０６９０９）公布，集團預期截至２０２１年
１２月３１日止年度錄得純利不少於４﹒３億元（人民幣．下同），即按年升約８２﹒９８％。
純利增長主要由於該年度汽車銷售及售後服務所得收益增加、交易量增長及平均售價上漲以
及其他增值汽車服務的佣金收入增加。（ｃｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務 滬指走軟創板拉跌逾2%
|財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖 物管股強勢反彈無視大行唱淡！
|財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高 三桶油齊彈1% 專家首選中海油？
|財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟 已屆吸納時？
|FOCUS19/01/2022
【FOCUS】烏克蘭戰雲密布 全球通脹之火更熾
|大行報告19/01/2022
騰訊季績前 大行齊削目標價 Click入嚟睇吓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰