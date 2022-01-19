【企業盈警】恒基發展（０００９７）料全年純利按年減少７３％

《經濟通通訊社１９日專訊》恒基發展（０００９７）公布，集團預期於截至去年１２月

３１日止年度之股東應佔盈利按年減少約７３％。

主要是由於回顧年度內，並沒有去年香港政府的「保就業」計劃工資補貼及業主沒有作出租

金寬免，以及因社交距離措施放寬令顧客對集團超級市場的食品及日常用品之需求下降。

（ｂｎ）

