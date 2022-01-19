【企業盈喜】海豐國際料去年純利增加至約１１﹒５億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》海豐國際（０１３０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度的公司股東應佔綜合純利將較截至２０２０年１２月３１日止年度約３﹒５４億美元顯著增

加至約１１﹒５億美元。

期內盈利增加主要由於集團於截至去年１２月３１日止年度的集裝箱航運及物流服務需求較

２０２０年同期有所增加；集團持續擴展業務至亞洲市場；及集團的運營效率維持穩定從而有效

控制每標準箱的成本。（ｂｎ）

