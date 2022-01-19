【紓困措施】陳茂波：對再派消費券持開放態度，但須審慎通盤考慮

《經濟通通訊社１９日專訊》財政司司長陳茂波到立法會接受質詢時表示，社會對去年消費

券計劃十分正面，對今年會否再派消費券持開放態度，但鑑於資源有限，在考慮是否再發放消費

券或類似涉及大量公帑的措施時，特區政府必須作審慎和通盤考慮，包括社會及經濟情況，反覆

的疫情對社會民生帶來的影響，以及當前的財政狀況等，以確保措施能符合香港的整體利益。

他指，若最終發放新一輪電子消費券，不一定跟從上次安排，可考慮讓更多電子支付工具加

入。

他表示，在推出消費券計劃前政府經濟顧問曾作粗略估計，計劃能為本地經濟帶來相當於本

地生產總值０﹒７個百分點的提振作用。政府統計處的最新數據顯示，即使在低基數效應逐步消

退的背景下，零售業總銷貨價值在去年８月至１１月（即消費券開始發放的首四個月）仍然按年

增長９﹒６％，較去年１月至７月的７﹒６％平均升幅為高。去年第三季的食肆總收益價值在低

比較基數下按年上升４３﹒９％，而同季私人消費開支按年亦錄得７﹒１％的增長，可見消費券

計劃有助帶動本地消費氣氛，達致預期效果。

他又提到，自政府於去年４月公布甄選了４家儲值支付工具營辦商（即支付寶香港、八達通

、Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」及ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ）協助推行計劃後，截至去年年

底，４家營辦商合共新增了超過４７０萬名用戶和９﹒６萬個商戶，它們都表示在計劃推出後，

經它們處理的交易數目及金額兩者均有顯著增長。（ａｃ）

