《小傳日記》魚缸高開高收，內房油佬升得未夠喉？

《小傳日記》高開低收咗兩日，今日終於高開高收啦！魚缸高開５６點，最後高收１５點，

不過全日上落唔係好大，成日都平靜。

尋晚華爾街有班講股佬警告，３月可能加息５０個基點，嗰邊大部分科技佬當堂食咗瀉藥咁

，完全唔夠力頂住。香江魚缸嘅科技佬都唔好得去邊，ＡＴＭ三大隻藍籌佬今日無乜點食飯，美

團（０３６９０）同巴巴（０９９８８）跌近１巴仙同近２巴仙，騰訊都淨係升得近１巴仙。佢

哋呆下呆下，魚缸當然同你妹下妹下啦！

唔止科技佬，車佬同樣無乜精神咁開工。近排阿爺要ｃｕｔ新能源汽車補貼，比亞迪

（０１２１１）沉下沉下，今日晏晝唔夠力再上，臨尾跌３巴仙。吉利（００１７５）就更唔掂

，一路沿住條下降軌「ｓｉｒ」落去，依家跌到１８﹒９２銀，跌近２巴仙。阿爺舊年到依家係

咁出招，人人輪住坐呢張「音樂椅」，唔通今鋪輪到車佬？

反而，今日內房佬、物管佬上晒力！碧服又升過，早段曾經升近一成，尾段都ｋｅｅｐ到升

勢，升８巴仙，報４２﹒５銀，連埋碧桂園（０２００７）做今日表現頭兩位好嘅藍籌佬。有阿

爺「十卜」嘅中海外（００６８８）、龍湖（００９６０）同潤地（０１１０９）都升得唔錯。

有「孖屐」人士就覺得，阿爺都知道樓價跌得咁勁，對內需唔好，再咁搞內房佬落去都唔係辦法

，呢排態度無咁硬。成班之前「謝晒皮」嘅內房佬難得彈番起，戴住口罩都睇到佢哋笑得好開心

！

講甩咗油佬添，油價升到近８年高位，三桶油升勢繼續有！中石油（００８５７）表現最掂

，升１巴仙，中石化（００３８６）同中海油（００８８３）都升近１巴仙。呢排俄國同烏克蘭

咁薑，天氣又咁冬，油價升到嘭嘭聲都唔出奇嘅，之不過三桶油都炒到過晒龍，天氣一暖番就第

二個故事啦！對住油佬，認真要睇天做人呀！請請！



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