【聚焦人幣】避險情緒推高美元，人幣中間價貶１０３點返６﹒３６

《經濟通通訊社１９日專訊》美股市況動盪，資金入美元避險，美匯指數急升０﹒４９％，
收報９５﹒７２。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６２４，較上個交易日跌
１０３點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒３５２１。
美國聯儲局將於下周二及周三（２５及２６日）議息，市場預期ＦＦＯＭＣ將在３月加息，
且今年共加息４次。由此推斷，下周議息會議很可能宣布停止買債計劃。美股三大指數大跌，而
美債孳息率亦急升。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３６２４ ＋１０３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２０６０ －４０４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５５２４ ＋１０１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ ＋１１﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６５１０ －１５９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７３０ －５２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０９２ －５１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７１０８ ＋３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３６３ －１２０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８７９ ＋１３５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ －５﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒０９５７ ＋１１４８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３７８ ＋１５０﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒３６００ －１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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