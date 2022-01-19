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19/01/2022 09:18

【聚焦人幣】避險情緒推高美元，人幣中間價貶１０３點返６﹒３６

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美股市況動盪，資金入美元避險，美匯指數急升０﹒４９％，
收報９５﹒７２。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６２４，較上個交易日跌
１０３點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒３５２１。
　　美國聯儲局將於下周二及周三（２５及２６日）議息，市場預期ＦＦＯＭＣ將在３月加息，
且今年共加息４次。由此推斷，下周議息會議很可能宣布停止買債計劃。美股三大指數大跌，而
美債孳息率亦急升。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６２４　　＋１０３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２０６０　　－４０４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５５２４　　＋１０１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６５　　　＋１１﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６５１０　　－１５９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７３０　　　－５２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０９２　　　－５１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１０８　　　　＋３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９３６３　　－１２０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８７９　　＋１３５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８１　　　　－５﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒０９５７　＋１１４８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４３７８　　＋１５０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒３６００　　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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