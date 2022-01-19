【聚焦人幣】避險情緒推高美元，人幣中間價貶１０３點返６﹒３６

《經濟通通訊社１９日專訊》美股市況動盪，資金入美元避險，美匯指數急升０﹒４９％，

收報９５﹒７２。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６２４，較上個交易日跌

１０３點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒３５２１。

美國聯儲局將於下周二及周三（２５及２６日）議息，市場預期ＦＦＯＭＣ將在３月加息，

且今年共加息４次。由此推斷，下周議息會議很可能宣布停止買債計劃。美股三大指數大跌，而

美債孳息率亦急升。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６２４ ＋１０３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２０６０ －４０４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５５２４ ＋１０１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ ＋１１﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６５１０ －１５９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７３０ －５２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０９２ －５１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１０８ ＋３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３６３ －１２０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８７９ ＋１３５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ －５﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒０９５７ ＋１１４８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３７８ ＋１５０﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒３６００ －１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

