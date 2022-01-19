《鍾之日記》內房憧憬ＬＰＲ降，阿里弱勢五連挫

《鍾之日記》１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國十年期債息抽升，隔晚逼近１﹒９厘，連累美股三大指數急挫，市場又傳出美國政府審

查阿里巴巴（０９９８８）雲業務是否危及國安風險，在美國上市的中國科技公司走低。香江魚

缸連跌三日後今日反彈，恒指高開１１７點，報２４２２９，之後反覆偏好，不過受累Ａ股不振

，港股由升轉跌，午後最多跌１６１點，尾市扭轉弱勢，最終恒指收報２４１２７點，升１５點

或０﹒０６％。大市成交只得１１４９﹒６億元。

祖國股市方面，寧德時代（深：３００７５０）發布換電品牌引發爭議，觸發鋰概念板塊全

線挫，拖累深市創業板指午後一度跌近３％，全日收挫２﹒１７％，截至目前今年創業板指跌幅

已經達到７﹒４２％；深成指今日同跌１﹒２８％，暫計今年至今累跌４﹒３８％，滬綜指全日

窄幅上落，今收跌０﹒３３％報３５５８﹒１８點。兩市全日成交１０６５３億元人民幣，按日

減少１０﹒９２％。



＊憧憬ＬＰＲ調降，內房先升為敬＊



人民銀行明日（２０日）將公布最新一期的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），外界普遍預測會

跟隨ＭＬＦ及逆回購利率調降，尤其是作為房貸利率基準的５年期ＬＰＲ預期下調５基點，將會

是近兩年來首次。內房股普遍升，碧桂園（０２００７）飆８﹒３％，中海外（００６８８）、

中國恒大（０３３３３）漲４﹒９％，潤地（０１１０９）升３﹒８％，萬科（０２２０２）升

２﹒７％。

匯證發表研究報告指，內地房地產及物管板塊在本月１２日至１７日出現了大幅拋售的情況

，認為市場信心仍然疲弱，對融資和現金流問題的負面消息非常敏感，亦指進行積極的債券回購

將對該行業有利，維持對內地房地產行業「謹慎」的看法。

至於國際信貸評級機構惠譽預期，今年中國房地產行業展望惡化，中資房企的財務流動性將

持續一段時間承壓，而且可能會觸發更多違約事件，隨之引發市場信心下降，預計今年合同銷售

額將按年下降１０－１５％，均價則跌５％。

裝修服務的Ａ股公司中天精裝（深：００２９８９）此前在盈警公告中提及，龍頭房企融創

中國（０１９１８）於西南區域的業務，自去年底開始拖欠歸還戰略合作履約保證金３０００萬

元人民幣，另外融創華南區域有三張商票延期７日才兌付。中天精裝發公告催債奏效，一日後融

創即歸還所有履約保證金。消息未有影響融創升勢，股價今日再漲７﹒６％，報９﹒４６元。



＊雲業務傳被查，阿里弱勢五連挫＊



據《路透》報道，美國拜登政府擬正在審查阿里巴巴的雲業務，以確認有否對美國國家安全

構成風險。調查重點圍繞集團如何儲存個人信息及知識產權等美國客戶數據，及中國政府有否存

取數據的權限。最壞的情況是，監管機構最終可能強制阿里雲採取行動，以降低風險，或會禁止

美國人使用相關服務。

據研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ數據，阿里在美國的雲業務規模不大，年收入估計少於５０００

萬美元。另一研究機構Ｃａｎａｌｙｓ則指，阿里是全球第四大雲服務供應商，全球客戶數目約

４００萬名，２０２０年雲業務收入增加五成至９２億美元。惟雲業務佔集團總收入比例不高，

只有８％。阿里在年報中曾提及，與集團有合同的美國公司可能會被禁止與阿里進行業務，包括

履行涉及阿里雲服務的合約義務。

阿里走勢疲弱，全日跌１﹒７％報１２４﹒２元，連跌５日累計跌幅近７％。

另外，阿里旗下的淘寶直播公布新措施扶持新晉ＫＯＬ，例如新主播入駐達到一定要求後，

將獲得平台發放的一次性現金激勵；新主播完成一定的留存任務，也將獲得一次性現金激勵；針

對ＭＣＮ機構，年度引入新主播數量和質量雙高的機構還可疊加年框激勵。

其他科技股表現不一，美團（０３６９０）跌０﹒７％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌

０﹒１％，騰訊（００７００）、京東集團（０９６１８）、百度（０９８８８）升近１％。



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