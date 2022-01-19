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19/01/2022 10:19

《Ａ股焦點》地產股走高，人行強調因城施策實施房地產調控

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人行昨日（１８日）在金融統計數據新聞發布會上釋放穩增長
信號，並提出房地產核心特徵為區域性，應因城施策實施房地產調控。消息激勵房地產股早段震
盪走高，大龍地產（滬：６００１５９）升５﹒６５５％，合肥城建（深：００２２０８）升
４﹒９２９％，泰禾集團（深：０００７３２）升２﹒８８１％，三湘印象
（深：０００８６３）升５﹒１８５％，深物業Ａ（深：００００１１）升２﹒４３１％，京能
置業（滬：６００７９１）升２﹒４３３％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒１６９％。
　　人民銀行金融市場司司長鄒瀾昨日表示，近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常
態，市場預期穩步改善。下一步將全面落實房地產長效機制，保持房地產金融政策連續性、一致
性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。並強調房地產
最核心的特征之一是區域性，在長效機制管理框架下，更多的是落實城市政府屬地責任，結合當
地市場形勢，因城施策實施房地產調控。
　　另外，官媒《經濟日報》今日發表名為《房地產貸款如何「穩剛需」》的頭版評論，當中提
出要保持房貸增速穩定、精准滿足合理需求、支持住房租賃市場。（ｄｗ）

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