《Ａ股焦點》地產股走高，人行強調因城施策實施房地產調控

《經濟通通訊社１９日專訊》人行昨日（１８日）在金融統計數據新聞發布會上釋放穩增長

信號，並提出房地產核心特徵為區域性，應因城施策實施房地產調控。消息激勵房地產股早段震

盪走高，大龍地產（滬：６００１５９）升５﹒６５５％，合肥城建（深：００２２０８）升

４﹒９２９％，泰禾集團（深：０００７３２）升２﹒８８１％，三湘印象

（深：０００８６３）升５﹒１８５％，深物業Ａ（深：００００１１）升２﹒４３１％，京能

置業（滬：６００７９１）升２﹒４３３％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒１６９％。

人民銀行金融市場司司長鄒瀾昨日表示，近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常

態，市場預期穩步改善。下一步將全面落實房地產長效機制，保持房地產金融政策連續性、一致

性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。並強調房地產

最核心的特征之一是區域性，在長效機制管理框架下，更多的是落實城市政府屬地責任，結合當

地市場形勢，因城施策實施房地產調控。

另外，官媒《經濟日報》今日發表名為《房地產貸款如何「穩剛需」》的頭版評論，當中提

出要保持房貸增速穩定、精准滿足合理需求、支持住房租賃市場。（ｄｗ）

