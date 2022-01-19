【重拳監管】網信辦擬要求互聯網巨頭進行投融資都需經當局批准

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士指，國家網信辦正建議要求內地互聯網巨

頭在任何投資或融資時，都需要得到當局批准，有關要求適用於任何平台企業用戶超過１億戶，

或收入逾１００億人民幣。

國家網信辦等１３個部門早前修訂發布《網絡安全審查辦法》，自２月１５日起實施，當中

明確要求掌握逾１００萬用戶個人信息的網絡平台營運商，赴國外上市必須申報網絡安全審查。

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