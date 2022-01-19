【重拳監管】網信辦擬要求互聯網巨頭進行投融資都需經當局批准

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士指，國家網信辦正建議要求內地互聯網巨
頭在任何投資或融資時，都需要得到當局批准，有關要求適用於任何平台企業用戶超過１億戶，
或收入逾１００億人民幣。
國家網信辦等１３個部門早前修訂發布《網絡安全審查辦法》，自２月１５日起實施，當中
明確要求掌握逾１００萬用戶個人信息的網絡平台營運商，赴國外上市必須申報網絡安全審查。
（ｃｔ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務 滬指走軟創板拉跌逾2%
|財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖 物管股縱有大行唱淡無阻強勢反彈
|財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高 三桶油齊彈1% 專家首選中海油？
|財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟 已屆吸納時？
|FOCUS19/01/2022
【FOCUS】烏克蘭戰雲密布 全球通脹之火更熾
|大行報告19/01/2022
騰訊季績前 大行齊削目標價 Click入嚟睇吓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰