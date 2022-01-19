【新冠肺炎】內地加碼海外包裹疫情防控，收海外包裹健康碼或變黃

《經濟通通訊社１９日專訊》早前內地多地在海外快遞包裹中驗出新冠病毒，亦懷疑最新出

現的北京、深圳Ｏｍｉｃｒｏｎ病例或因接觸海外快遞感染。據內媒報道，內地加強對海外包裹

的疫情防控舉措，除增加海外包裹消殺外，亦加強對接觸包裹的人員監測，近期在內地接收過國

際快遞的人員，健康碼或被轉為「黃碼」。

內媒報道，有網友表示，在深圳收到由海外寄來包裹後，個人健康碼突然轉為黃色，社交平

台多名網友有類似經歷。深圳政府熱線對此回應指：「這段時間收到境外快遞，健康碼是有可能

會變黃，但目前沒有更多資料和統一規定。」

黃色碼代表健康碼擁有者在防控區域居住或活動，未按要求進行核酸檢測。健康碼呈「黃碼

」人員，被限制進入公共場所、乘搭公共交通工具，以及被要求自覺暫停集體活動。被賦黃碼的

人員須在三天完成兩次核酸檢測，才可轉回綠碼。

國家郵政局安全監督司１６日曾發出通知，加強對國際郵件快件的疫情防控舉措除，要求相

關企業做好國際郵件處理場所消毒和通風工作，對進入生產處理環節的國際郵件全覆蓋消毒，並

落實消毒後靜置期。快件投遞人員須做好個人防護，同時進行核酸檢測和健康監測。對於消費者

，近期則應減少從疫情高風險國家和地區郵購物品，按要求及時向相關部門報備快遞信息。

（ｄｗ）

