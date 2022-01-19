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19/01/2022 17:15

胡潤中國５００強榜單騰訊蟬聯榜首，阿里價值砍半美團跌出前十

　　《經濟通通訊社１９日專訊》胡潤研究院１９日發布最新中國５００強榜單，互聯網巨頭騰
訊（００７００）價值一年跌去１萬億（人民幣．下同），但仍以３﹒９萬億元蟬聯榜首，阿里
巴巴（０９９８８）過去一年價值跌去一半至２﹒５萬億元，為過去一年最大的輸家，排名下降
一位至第三，低過新加入榜單的台積電。
　　據報告，字節跳動的估值在２０２１年增長兩倍，目前估值已經達２﹒２５萬億元，排名由
第五位升至第四位。鋰電池龍頭寧德時代（深：３００７５０）則首次躋身前１０，排名上升六
位至第五。
　　至於拼多多及美的集團（深：０００３３３）２０２１年排名跌出前１０，分別排行第１２
及１６名。陷於財困的中國恒大（０３３３３）則跌出５００強，其２０２０年排名為５１。

＊騰訊一年價值跌２２％，平保價值蒸發近６千億＊

　　去年受到重拳監管的科網企業估值普遍回調，跌幅來講，騰訊過去一年價值下跌２２％，僅
次於阿里巴巴的跌４８％。而受到地產投資拖累、業務發展遇瓶頸的平安保險（０２３１８）
（滬：６０１３１８）價值蒸發５８９０億元，為第三大輸家。
　　胡潤研究員表示，５００強企業年營收達２４萬億元，相當於中國一年ＧＤＰ的五分之一，
共雇用了１１００萬名員工。從新上榜企業和落榜企業可以看出中國經濟走向的新變化，上升較
快的是能源、化工和醫療健康行業，其中醫療健康和能源行業增長顯著，成為５００強企業最多
的前兩大行業。落榜企業最多的行業是傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育。（ｄｗ）

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