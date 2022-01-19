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19/01/2022 09:03

【政策解讀】高盛料人行加快寬鬆預期，第二季再下調兩種政策利率

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人行副行長劉國强１８日在２０２１年金融統計數據新聞發布
會上表示，當前貨幣政策要充足發力、精準發力、靠前發力，貨幣政策的工具箱要開得再大一些
，走在市場曲線前面。他又指，當前金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％，無論是與其他
發展中經濟體還是與中國歷史上的存款準備金率相比，這一存款準備金率的水平都不高，下一步
進一步調整的空間變小。雖然空間變小了，但仍然還有一定的空間，可以根據經濟金融運行情況
以及宏觀調控的需要進行操作。
　　高盛集團經濟學家閃輝和魏琪等人預測，除在第一季晚些時候下調５０個基點的存款準備金
率外，中國還準備在第二季下調兩種政策利率，因人民銀行的記者會顯示正在加快寬鬆步伐，以
防預期和需求進一步走弱。
　　高盛稱，人行記者會有關貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和存準率的評論表明，１月２０日公
布的ＬＰＲ可能下降，存準率也可能繼續下調，尤其是在經濟增速令人失望的情況下。值得觀察
５年期ＬＰＲ是否也會下降，以及地方樓市調控的放鬆是否有助於房地產建築活動企穩。
　　高盛亦認為，屆時１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）會再下調１０個基點至２﹒７５％，料７
天逆回購操作利率再下調１０個基點至２﹒０％。（ｊｔ）

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