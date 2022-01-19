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19/01/2022 09:46

【聚焦人幣】中國１１月增美債１６０億美元，連續第二月大幅買入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部周二（１８日）公布數據顯示，在日本及英國和盧
森堡等托管國的帶頭增持之下，外資１１月持有美國國債規模再創歷史新高，達到創紀錄的
７﹒７４８萬億美元。其中，中國連續第二個月大幅增持美債，持有量增至１﹒０８１萬億美元
，按月增加１６０億美元，仍是美國第二大債權國（去年１０月同樣大幅增持１７８億美元）。
　　不過向前追溯，除去年７月和９月小幅增持美元外，中國去年多番減持美債，對美債的持倉
規模曾在去年８月創下２０１０年以來最低。
　　日本是美國國債最大的海外持有者，１１月持有量為１﹒３４萬億美元，同樣創最高記錄，
較前月增加２００億美元。英國持有量約增加４２０億美元，達到６２１６億美元，而盧森堡持
有量增加２００億美元，達到３３４４億美元。
　　數據顯示，按交易計算，外資１１月買入美債金額為６６３﹒７億美元，是２０２１年３月
以來的最大流入量。外資買入美債，協助推動１１月美債收益率下滑。與此同時，美國股票在
１１月有７２﹒１７億美元的資金流入，一改１０月和９月連續兩個月資金外流。（ｗｌ）

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