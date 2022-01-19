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即市新聞

19/01/2022 11:15

【政策解讀】洪灝：提前寬鬆政策防止信貸塌方，經濟會否反彈存疑

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人行官員在昨日（１８日）召開的新聞發布會上清晰地解讀了
其近期的貨幣政策。交銀國際研究部主管洪灝點評稱，當前，「靠前」的寬鬆政策以防止「信貸
塌方」，以及「精準」地瞄準最需要幫助的經濟部門以提供「充足」的流動性支持。市場共同期
待今年市場開局疲弱後能有所反彈。但在尚未看到有力的市場證據之前，我們不會如共識一般倉
促地妄下結論。
　　報告指出，許多人將最近的ＭＬＦ、逆回購利率雙降解讀為一項「拯救」房地產行業的舉措
。但事實上，在２０１８年初「房住不炒」的政策宗旨宣布後不久，房地產行業的相對表現就已
經觸頂。同時，盡管２０２０年初新冠疫情爆發後出台了積極的寬鬆政策，房地產行業的相對表
現卻每況愈下，直到２０２１年７月達到一個短周期性底部。從短期來看，房地產行業其實一直
對本輪貨幣寬鬆翹首以盼，房地產指數最近已經觸及一年來的高點，這與充斥在新聞頭條中慘淡
的言論形成了鮮明對比。
　　與此同時，鑒於「三條紅線」政策依然高懸於頂，房地產投資增長很可能在未來數月從去年
極高的基數繼續回落，並將穩定在一個較低的水平。隨著美聯儲收緊政策如箭在弦，而人行繼續
放鬆政策，人民幣很可能會有所走軟。鑒於中美兩國貨幣政策的歷史相關性，大規模寬鬆的政策
窗口正在迅速地關閉－－否則人民幣將承壓，並有可能引發投機性資本外流。這種迅速關閉的政
策時間窗口解釋了為什麼人行將其寬鬆政策的日程提前。（ｗｌ）

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