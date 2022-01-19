【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。寬鬆加碼，人行連續三

日千億逆回購，加上周一進行的７千億ＭＬＦ增量續作，本周三日累計全口徑淨投放４７００億

元。（ｗｌ）

