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19/01/2022 09:29

【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。寬鬆加碼，人行連續三
日千億逆回購，加上周一進行的７千億ＭＬＦ增量續作，本周三日累計全口徑淨投放４７００億
元。（ｗｌ）

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