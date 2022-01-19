【大國博弈】華企被指惡意吞佔美飛機初創企業技術，遭美當局調查

《經濟通通訊社１９日專訊》據《華爾街日報》報道，上海浦東科技投資有限公司

（ＰＤＳＴＩ）在一家美國飛機初創企業Ｉｃｏｎ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｉｎｃ的投資，因遭到

該公司美國股東指控涉及不當的技術轉讓後，被美國海外投資委員會（ＣＦＩＵＳ）於去年１１

月底啟動審查，聯邦調查局（ＦＢＩ）還會調查有關交易和技術轉讓是否涉及刑事犯罪行為。

反對有關投資的Ｉｃｏｎ股東群體，包括聯合創始人霍金斯和斯特蘭特、波音公司前ＣＥＯ

康迪特以及多家投資公司。他們向ＣＦＩＵＳ表示，ＰＤＳＴＩ在２０１５年起開始投資

Ｉｃｏｎ，但因投資規模很小，公司沒有尋求其他股東的意見，２０１７年ＰＤＳＴＩ在公司取

得控股權後開始安插董事會成員和高管，並制定了將Ｉｃｏｎ技術轉移到中國的計劃。報道還指

，Ｉｃｏｎ前高管兩年前拒任公司總裁，他當時批評ＰＤＳＴＩ不斷收縮公司的美國業務，抹殺

公司潛力，目的是將有關技術轉移到中國。

Ｉｃｏｎ研發的飛機是由碳纖維製造，機翼可以摺疊，使其能夠在陸地甚至水中起飛和降落

。

股東們表示，ＰＤＳＴＩ於去年３月將Ｉｃｏｎ飛機運往中國，翌月開始將公司知識產權轉

讓到中國，他們擔心ＣＦＩＵＳ若不盡快干預，Ｉｃｏｎ的飛機技術和先進材料甚至是航空航天

製造能力將落入中國手中。

報道引述ＰＤＳＴＩ方面人士指，公司讓Ｉｃｏｎ避免倒閉，且技術轉讓可為其取得所需資

金，批評美國股東濫用ＣＦＩＵＳ程序，針對「善意投資者」；代表Ｉｃｏｎ的律師則表示，公

司的飛機產品沒有軍事用途，不認為有關投資涉及國家安全問題。（ｅｙ）

