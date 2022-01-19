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即市新聞

19/01/2022 16:15

【重拳監管】發改委：加強全鏈條競爭監管，完善金融監管規則體系

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家發改委發布關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意
見指，從嚴管控非必要採集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為
，加強全鏈條競爭監管執法。依法查處平台經濟領域壟斷和不正當競爭等行為。嚴格依法查處平
台經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。
　　《意見》提及，強化支付領域監管，斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，依法治理支
付過程中的排他或「二選一」行為，對濫用非銀行支付服務相關市場支配地位的行為加強監管，
研究出台非銀行支付機構條例。規範平台數據使用，從嚴監管徵信業務，確保依法持牌合規經營
。將修訂《反壟斷法》，完善數據安全法、個人信息保護法配套規則；完善金融領域監管規則體
系，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。

＊嚴格規範平台企業投資入股金融機構＊

　　強化平台廣告導向監管，對重點領域廣告加強監管。重點規制以減配降質產品誤導消費者、
平台未對銷售商品的市場准入資質資格實施審查等問題，對存在缺陷的消費品落實線上經營者產
品召回相關義務。加大對出行領域平台企業非法營運行為的打擊力度。強化平台企業涉稅信息報
送等稅收協助義務，加強平台企業稅收監管，依法查處虛開發票、逃稅等涉稅違法行為。強化對
平台押金、預付費、保證金等費用的管理和監督。
　　《意見》又稱，落實金融控股公司監管制度，嚴格審查股東資質，加強穿透式監管，強化全
面風險管理和關聯交易管理。嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平台企
業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。（ｗｌ）

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