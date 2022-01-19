【ＦＯＣＵＳ】烏克蘭戰雲密布，全球通脹之火更熾

【ＦＯＣＵＳ】當俄羅斯的坦克、大炮浩浩蕩蕩沿國家鐵路開往白俄羅斯，以及至少５架英

國軍機將疑似大批反坦克武器運往烏克蘭之際，美國國務卿布林肯本港時間周三（１９日）凌晨

登上前往基輔、柏林的專機，周五（２１日）將在日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫，尋求緩和局

勢。

今年將邁入７０古稀之齡的俄羅斯總統普京，高舉「阻止北約東擴」大旗，欲徹底改寫冷戰

後

歐洲安全秩序；而中東戰火再起，加上德國擬不惜叫停北溪２來選邊站，全球通脹之火恐更熾。



＊聯合軍演煙幕彈，入侵「隨時發動」＊



戰雲密布的烏克蘭危機，進入白宮最新評估的「隨時發動（ａｔ ａｎｙ ｐｏｉｎｔ）」

階段；此從俄羅

斯近日陸續清空位於烏克蘭首都基輔的大使館，以及借與白俄羅斯聯合軍演之名，大搖大擺運送

坦克、軍車、大炮可見一斑。

事件緣自莫斯科去年底向華盛頓提交的一份清單，要求後者就「北約不會向東擴」，做出「

可靠和堅定的法律保證」，包括永久停止在前蘇聯領土的軍事設施的進一步擴張、結束對烏克蘭

的軍事援助、禁止在歐洲使用中程導彈等。

此要求被拜登政府一口回絕，指北約的「門戶開放」政策神聖不可侵犯；而北約的另一大佬

英國，國防大臣華禮仕本周更發表文章稱，所謂北約威脅論不過是克里姆林宮炮製的「稻草人」

，背後其實是普京對歐洲分而治之，甚至對「Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ｏｆ ａｌｌ ｏｆ

Ｒｕｓ」的野心。



＊德放言叫停北溪二，歐洲電費恐續飆＊



俄羅斯與白俄羅斯名為「聯合決心」的軍演，被指是俄羅斯擬取道白俄東南部，向烏克蘭基

輔推進的策略之一。戰爭似一觸即發，一眾北約成員國密密行動－－美卿布林肯據報周五將在面

見拉夫羅夫時，要求其立即採取措施緩和局勢；英國加緊向烏克蘭運送武器；德國總理放言以叫

停北溪２來懲罰俄羅斯。

德國明確「即使付出高昂的經濟代價」，也別無選擇只能捍衛共同規則，恐令歐洲消費者面

對的高昂電費帳單雪上加霜。據美銀測算，歐元區家庭去年在電力、天然氣上平均花費１２００

歐元

，今年或因地緣政治緊張續飆升至１８５０歐元。

同樣壓力山大的還有油價，在周一（１７日）葉門胡塞武裝的無人機襲擊了阿布札比國家石

油公

司（ＡＤＮＯＣ）的輸油管道設備後，布油期貨最新企上８７﹒５美元的７年新高，愈來愈多交

易員開始押

注油價上望１００美元（高盛更估明年見１０５美元）。



＊原油、木材、橙汁、棉花、咖啡齊升＊



鑒於去年初時油價不到５５美元，低基數效應恐推動美國ＣＰＩ首季繼續爆表。此外，去年

中一

路暴跌的木材價格重拾升勢，年初至今漲逾一成；而橙汁、可可、棉花、咖啡短短一周多同漲逾

５％。

西方大肆張揚的對俄羅斯經濟制裁會否奏效？就在上月，普京透露中俄合建第二條超大型天

然氣管道「西伯利亞力量２號」的可行性研究將快完成；該管道預期未來每年能向中國這個天然

氣最大消費國輸送５００億立方米的天然氣。此項目被視作莫斯科、北京各自與歐盟、澳洲的博

弈對沖。

烏克蘭危機恐隨時對美歐通脹牽一髮而動全身，難怪掉期市場顯示有交易員認為，聯儲３月

或一次過加息５０基點，１０年期美債收益率直逼１﹒９％，德國１０年期國債收益率亦錄

２０１９年以來首次

轉正。

中國最高層警告，「如果主要經濟體的貨幣政策急煞車或者急轉彎，將會產生嚴重、負面外

溢效應」會否一語成讖？可以肯定的是，民主黨籍的拜登勢將ｍａｋｅ

Ｒｅｐｕｂｌｉｃａｎｓ（共和黨） ｇｒｅａｔ ａｇａｉｎ。

