【新冠肺炎】愛協對政府人道毀滅倉鼠感震驚，袁國勇稱是唯一選擇

《經濟通通訊社１９日專訊》銅鑼灣寵物店Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ售貨員及顧客先後確診

新冠肺炎，當局發現店內倉鼠動物樣本對新冠病毒檢測呈陽性。漁護署宣布，售賣倉鼠的寵物店

必須停業，全港寵物店共約千隻倉鼠及涉事寵物店約千隻動物，包括龍貓及兔仔等全部要人道毀

滅。



＊愛協將聯絡漁護署商討其他可行方案＊



愛護動物協會對政府的決定表示震驚和遺憾，認為未有關顧動物福利及人與寵物之間的感情

，將聯絡漁護署商討其他可行方案，呼籲署方切勿採取任何極端措施，又提醒寵物主人不要過分

恐慌及棄養寵物。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目上表示，倉鼠之間已出現隱性傳

播鏈，病毒量多到足以傳染人類，為避免疫情擴大，將倉鼠全數人道毀滅是唯一選擇。他認為，

今次事件中倉鼠原本可以避免人道毁滅，但香港疫苗接種率太低，根據過往疫情經驗，只要有一

宗病例流入社區引發疫情，便有機會造成過百名長者染疫身亡，故此要在動物及人類生命之間作

出取捨。



＊許樹昌：Ｄｅｌｔａ病毒可引致嚴重併發症＊



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦在電台節目指出，由倉鼠將病毒傳染人的

機會高，店員有機會接觸帶病毒倉鼠的飛沫及糞便後受到感染，可能是全球首宗由倉鼠傳人的個

案。他又提到倉鼠一般被用作實驗用途，容易感染新冠病毒，人道毀滅是慣常做法，若雞場爆發

禽流感疫情，場內活雞也要人道毀滅。他坦言，不能每天為倉鼠進行檢測，加上Ｄｅｌｔａ變種

病毒會導致嚴重併發症，人道毀滅所有倉鼠是適合的決定，又認為日後本港進口細小動物前，需

要求先進行檢測。（ｃｌ）



