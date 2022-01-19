【新冠肺炎】宏利調查：近六成港人預期疫情至少持續多１２個月

《經濟通通訊社１９日專訊》最新《宏利亞洲康健調查》發現，５９％港人預期疫情至少持

續多１２個月，五分一港人甚至認為疫情不會完結，普遍市民對個人財務及健康狀況有所憂慮，

同時希望進一步了解「新冠肺炎後遺症」（「Ｌｏｎｇ ＣＯＶＩＤ」）以及增購保險。



＊僅１５％受訪港人熟悉症狀，低於亞洲平均水平＊



第三次調查研究於八個亞洲市場進行，共訪問超過８０００人。在１０００名受訪港人當中

，５９％認為新冠肺炎至少會持續多１２個月，有五分一人甚至認為疫情不會完結。調查發現，

儘管市民普遍對新冠肺炎疫情及其對社會的影響感到憂慮，但對「新冠肺炎後遺症」卻明顯缺乏

了解，僅１５％熟悉有關症狀，而亞洲區平均水平達３５％。隨著傳染力強的Ｏｍｉｃｒｏｎ變

異病毒株出現傳播，這情況更值得深思。



＊３５％受訪者希望了解保險如何幫助應對＊



在受訪時了解「新冠肺炎後遺症」後，４４％受訪者表示，其一重大議題是有何醫療護理支

援可助應對該症狀，逾三分一（３５％）希望了解保險可如何幫助應對。６５％表示計劃在未來

１２個月購買保險產品，而最想購買的保障包括危疾醫療保險、儲蓄保險及住院保險。

宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示，自疫情開始以來，宏利一直積極帶頭支援社群，包括

成為第一間免費派發口罩及醫療服務券的保險公司，針對新冠肺炎推出免費「接種疫苗副作用特

別保障」，以及為客戶提供電子途徑，讓其安坐家中可享專業服務。有見接種疫苗加強劑的需求

上升，公司最近更延長了接種疫苗副作用保障。（ｃｌ）

