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19/01/2022 12:23

【新冠肺炎】曾赴洪為民生日宴黎棟國容海恩陳家珮出席立法會大會

　　《經濟通通訊社１９日專訊》洪為民生日會爆疫，曾經赴會的新民黨立法會議員黎棟國、容
海恩和陳家珮今日首次出席新一屆立法會大會。
　　黎棟國表示，過去自我家居隔離期間仍有處理公務，這段時間已根據衞生防護中心要求接受
多次檢測，所有結果都呈陰性，在徵詢專家意見後，認為他們感染機會非常非常低，經黨團研究
後決定出席大會。
　　立法會主席梁君彥早前呼籲曾出席晚宴、已獲解除檢疫令的１６位議員留家避免外出。
（ｃｌ）
　　

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