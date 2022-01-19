【新冠肺炎】曾赴洪為民生日宴黎棟國容海恩陳家珮出席立法會大會

《經濟通通訊社１９日專訊》洪為民生日會爆疫，曾經赴會的新民黨立法會議員黎棟國、容

海恩和陳家珮今日首次出席新一屆立法會大會。

黎棟國表示，過去自我家居隔離期間仍有處理公務，這段時間已根據衞生防護中心要求接受

多次檢測，所有結果都呈陰性，在徵詢專家意見後，認為他們感染機會非常非常低，經黨團研究

後決定出席大會。

立法會主席梁君彥早前呼籲曾出席晚宴、已獲解除檢疫令的１６位議員留家避免外出。

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