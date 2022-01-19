【新冠肺炎】本港新增１６宗確診，７宗本地個案２宗源頭不明

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

１６宗新冠肺炎確診，９宗屬輸入個案，７宗本地感染，其中２宗源頭未明。當中１２宗懷疑帶

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，１宗疑與Ｄｅｌｔａ變種病毒有關。另有１０多宗初步陽性個案，當

中最少１０宗在本地感染，部分仍未找到源頭。



＊葵涌邨７９歲男子中招，未知源頭＊



兩宗源頭不明的確診個案，包括居於美孚新邨的２６歲幼稚園女教師，她在英皇道學之園幼

稚園任教。另一宗患者是７９歲男子，住葵涌邨逸葵樓，平日在樓下公園休息及食飯，但有時無

正確佩戴口罩，昨日出現氣促，在仁濟醫院照腸鏡前，病毒檢測呈陽性，逸葵樓一名不同層不同

座向單位的住客亦初步確診。

餘下５宗與早前個案相關的確診病例，包括銅鑼灣Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店６７歲確

診女顧客的７３歲丈夫；一對住在深水埗大坑東邨東滿樓的４２歲母親及３歲女兒，他們住在早

前染疫巴籍婦人的樓上，懷疑大廈有垂直傳播。另一名１６歲男生亦確診，他就讀地利亞修女紀

念學校，他是巴籍婦人子女的同班同學，上周五在同一班房考試，同場３０位學生及老師均要檢

疫。另外，與巴籍婦人一起在油麻地海景絲麗酒店檢疫的小童亦確診。



＊聖若瑟英文中學中六男生初步確診＊



初步陽性個案方面，其中一名患者是１７歲中六男學生，在觀塘凱匯居住，就讀觀塘區的聖

若瑟英文中學。他１月１５日發燒，１７日檢測後呈陽性，全校教職員及學生須接受強制檢測，

亦由今日起須暫停１４日面授課。張竹君指，患者沒有到過高風險地方，他於本月１２日曾到

ＡＰＭ光顧泰國料理，１月１４日到訪樂富廣場，１５日到過旺角中心及新之城行街，１月１６

日下午１時半到大聖日本料理，其他時間曾上學。

張竹君表示，現時社區出現幾個火頭，包括兩條傳播鏈，其一是Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵

物店群組，懷疑感染Ｄｅｌｔａ變種病毒；其二由海景絲麗酒店延伸的群組，她呼籲深水埗及美

孚居民應盡快檢測。（ｃｌ）

