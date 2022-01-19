【企業盈喜】心連心化肥（０１８６６）料全年純利增不低於２倍

《經濟通通訊社１９日專訊》中國心連心化肥（０１８６６）公布，預期截至去年１２月

３１日止年度純利按年增長不低於２倍。

該集團指，淨利潤增加主因借助化肥主業在行業的領先優勢，帶動各類化工產品業績提升，

並利用基地化布局，確保資源利用最大化，不斷優化升級生產技術，加強科技創新，加上國際能

源及糧食價格上漲，推動化肥及化工品價格提升，使主要產品三聚氰胺、糠醇及甲醇受益明顯。

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