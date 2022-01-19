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19/01/2022 08:54

【企業盈警】雅士利（０１２３０）料去年虧損最多１﹒９億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雅士利（０１２３０）公布，預期於截至去年１２月３１日止
年度錄得虧損不超過１﹒８９億元人民幣。
　　該集團指，虧損主因有鑒於多美滋業務於截至去年１２月３１日經營狀況未達預期，將於去
年度對多美滋品牌進行不超過３億元人民幣的一次性減值撥備，若不包括該一次性減值撥備，去
年度純利將較２０２０年度錄得１０％至２０％的增幅。
　　該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

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