【北水炒Ｄ乜】淨買入３０﹒８億人幣，買快手沽騰訊

《經濟通通訊社１９日專訊》昨日（１８日）恒指高開５６點，報２４２７４點。最高升

１６７點報２４３８５點，最低跌２０８點報２４００９點。恒指收報２４１１２點，跌１０５

點或０﹒４３％。

按額度計算，北水全日淨買入３０﹒８億元人民幣，增加２５﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、金蝶國際（００２６８）；淨賣出最多的

依次是騰訊控股（００７００）、華能國際電力股份（００９０２）。

主板成交１１２３﹒１５億元增加６﹒６％。其中港股通成交２６７﹒２億元，佔總成交

２３﹒８％。



＊摩通首予快手增持目標１２０元＊



摩根士丹利發表研究報告，預測騰訊去年第四季收入按年增長僅６％至１４２０億元（人民

幣．下同），經調整營業利潤按年跌３％至３７０億元，以反映新遊戲收入延後確認以及廣告和

遊戲的監管逆風；又預計騰訊的廣告業務將於今年下半年恢復，而其核心戰略投資將於未來幾年

取得成果。該行重申「增持」評級，但將目標價由６５０港元下調７﹒７％至６００港元。

另外，摩通首次給予快手增持評級，目標看１２０元。快手跌１﹒８４％報８５﹒５５元，

北水淨買入３﹒１億元；美團跌０﹒３７％報２１５﹒８元，北水淨買入２﹒７億元；金蝶國際

升２﹒２７％報２４﹒８元，北水淨買入１﹒４億元。

騰訊控股跌２﹒７５％報４５２﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元；華能國際電力股份升

５﹒２３％報４﹒４３元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ３﹒１４

美團 （０３６９０） ２﹒６９

金蝶國際 （００２６８） １﹒４４

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒０５

中國移動 （００９４１） ０﹒９２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －２﹒４５

華能國際電力股份 （００９０２） －２﹒２１

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