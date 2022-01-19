《日入而息》冼國林宣布參選特首，傳內地對科企實施新限制

《今天重點》

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「藍營ＫＯＬ」冼國林宣布參選特首；宋立功料未來兩周將有一些有能力人士宣布參選

傳內地擬放寬房地產開發商對商品房預售資金使用

網信辦擬要求互聯網巨頭進行投融資都需經當局批准

本港新增１６宗確診，７宗本地個案２宗源頭不明

９５％教職員已打一針，港府將公布學童到校打針安排；市民明日起可預約兩間新增社區疫苗接

種中心打針

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《即日市況》

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恒指高收１５點報２４１２７，科指跌５５點報５６４２

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《深滬股市》

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鋰電軍工暴挫滬指收跌０﹒３％，創業板瀉２﹒２％

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《美元匯價》

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美匯強勢大漲，料９６附近有阻力

歐元最新報１﹒１３４０╱４１，日圓最新報１１４﹒５２╱５５

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《公司業績》

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光大銀行（０６８１８）去年純利４３４億元人民幣，同比增１５％

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《公司資訊》

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傳內地電動車製造商華人運通擬來港上市籌最多３９億

小米（０１８１０）成立智能技術公司，雷軍任執行董事

萬隆（０００３０）獲雲南白藥持近７９％股權，申請豁免最低公眾持股

澳能建設（０１１８３）附屬就電動汽車充電系統訂諒解備忘錄

卓悅科技與教聯會簽署ＳＴＥＭ教育合作諒解備忘錄

安踏體育（０２０２０）去年安踏品牌產品零售金額錄２５－３０％正增長

字節跳動表示將戰投部員工分散到各業務條線，相關規劃仍在討論；據報字節旗下ＴｉｋＴｏｋ

全球營銷主管突然離職；傳字節跳動將整體裁撤投資業務，涉約百位員工

港交所（００３８８）歐冠昇稱中國金融大發展已來到，香港可發揮獨特作用

阿里文娛轉讓優酷信息技術１００％股份，土豆網接盤

香港寬頻夥思科推出網絡安全保護屏障方案組合

華信金融投資（０１５２０）李陽獲委任為董事會主席

築友智造科技（００７２６）去年銷售合同額按年升１﹒１９倍

安領國際（０１４１０）附屬獅昂環球資產管理獲批管理虛擬資產基金

中電信（００７２８）Ａ股價低迷，擬與母公司討論穩價措施

大新銀行（０２３５６）推「大新Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ信用卡」迎新優惠

東瀛遊（０６８８２）控股股東已完成實物分派，持股降至６０﹒０３％

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《國企紅籌》

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國銀租賃（０１６０６）與如皋市氫能小鎮投資開發訂立融資租賃合同

中信國際電訊（０１８８３）李炳智退休，欒真軍接任財務總裁

中國建築興業（００８３０）全年累計新簽合約總額升６０％

中國金茂（００８１７）擬尋授權，實物派金茂服務股份作特別股息

中廣核礦業（０１１６４）上季合營企業生產天然鈾７２６﹒５ｔＵ

雅生活服務（０３３１９）共青城投資增持１２萬股Ｈ股

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）悉數贖回２０２２年到期優先票據

京東（０９６１８）與Ｓｈｏｐｉｆｙ戰略合作，拓全球電子商務業務

卓爾智聯（０２０９８）溢價１４％發新股予主席閻志籌３０００萬元

百度（０９８８８）旗下集度公布首款汽車機器人概念車外觀，將於２０２３年量產

新東方（０９９０１）進一步購回２０２５年到期３億美元債券

融創（０１９１８）遭裝修公司追數３０００萬，中天精裝發公告翌日獲還

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《中國要聞》

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國資委表示去年央企混改引入社會資本超３８００億；去年央企淨利潤１﹒８萬億增近３０％；

推進鋼鐵等領域整合，適時組建新央企集團；中國能源安全穩定供應面臨諸多挑戰；發電央企加

大清潔能源建設，落實碳中和目標；加強「兩高」項目管控堅決退出不符要求項目

國開行表示去年發放本外幣貸款近３萬億元人幣

去年末央企資產負債率６４﹒９％勉強目標

客流不達標錢大媽北京全線停業，京東系私募有份投資

首隻外商獨資公募基金成立三月規模縮水近６﹒５％

洪灝稱提前寬鬆政策防止信貸塌方，經濟會否反彈存疑

習近平稱保持反腐政治定力，領導幹部樹立正確政績觀

政法工作會議就經濟形勢發警告，全球通脹是外在壓力

一二手房價連月降，南寧擬提高首套房公積金貸款額度

人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億；人行發放首批碳減排支持工具資金，農行獲

近１１４億

工信部表示盡早明確新能源汽車車購稅優惠延續等政策

２０２１年上海證券交易額破２８３萬億人幣創新高

上海表示加快建設上海電子化學品專區

上海實施ＥＤＡ生態建設專項行動，購技術工具獲補貼

支持集成電路、軟件業發展，支持金額不高於１億元

淘寶發布直播激勵計劃，現金激勵扶持中腰部及新達人

北京去年ＧＤＰ增８﹒５％，第二產業增長２３﹒２％

中國外交部證實已向部分美國政府官員頒發赴華簽證

北京冬奧組委表示「冬奧通」已通過蘋果等應用商店審核

發改委表示加強全鏈條競爭監管，完善金融監管規則體系

網信辦擬要求互聯網巨頭進行投融資都需經當局批准

１２月新納入財政補貼規模戶用光伏裝機５０９萬千瓦

傳內地擬放寬房地產開發商對商品房預售資金使用

胡潤中國５００強榜單騰訊蟬聯榜首，阿里價值砍半美團跌出前十

中科曙光等四隻Ａ股被剔出標普指數，上月遭美制裁

華企被指惡意吞佔美飛機初創企業技術，遭美當局調查

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，報１８２２７點

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《其他消息》

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陳茂波稱對再派消費券持開放態度，但須審慎通盤考慮

「藍營ＫＯＬ」冼國林宣布參選特首

梁天琦凌晨出獄，稱珍惜與家人重聚過正常生活

陳帆稱政府擬引入的士司機違例記分制，改善行業發展；

國泰已就機組人員違規提交解釋，若證據充分將果斷執法

宋立功料未來兩周將有一些有能力人士宣布參選

政府暫無計劃再提供燃料補貼，但繼續採取措施紓緩運輸

界壓力

Ｇｏｏｇｌｅ香港與貿發局合作推出「Ｇｏｏｇｌｅ出口

營商計劃」

利嘉閣表示去年工商舖買賣大增８０％，料今年升１２％

深股通額度全日用３３億元，外資連續四日流入；滬股通

額度全日用４７億元，陸股通流入３８億元

香港道教聯合會會長湯偉奇逝世，林鄭及聶德權表示哀悼

美國商會企業信心調查：逾半受訪者視國際旅行限制為首

要關切問題；旅遊限制取代中美關係，成在港美企最關切

問題

花旗出售內地消費者業務，傳富邦金控出價較高

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《新冠肺炎》

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本港新增１６宗確診，７宗本地個案２宗源頭不明

３幢圍封大廈完成強制檢測，未發現陽性個案

內地加碼海外包裹疫情防控，收海外包裹健康碼或變黃

全國昨新增本土確診回落至５５宗，廣東７例北京１宗

北京新增本土確診１例，無症狀１例

９５％教職員已打一針，港府將公布學童到校打針安排

宏利調查指近六成港人預期疫情至少持續多１２個月

市民明日起可預約兩間新增社區疫苗接種中心打針

愛協對政府人道毀滅倉鼠感震驚，袁國勇稱是唯一選擇

據報國泰向執飛更多閉環航班的機師發放獎金

日本周二突破單日３萬宗病例，政府擬收緊防疫措施

曾赴洪為民生日宴黎棟國容海恩陳家珮出席立法會大會

馬會表示因應疫情明日起六合彩每周四攪珠一次

恒生保險提高新冠肺炎額外保障，新客戶現金賠償增至１

８萬元

陳肇始被指參與舞會，食衞局稱程序完結後已離開；陳肇

始稱上周四全港檢測量達１４﹒４萬創新高

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