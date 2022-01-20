《行內行外－梁崇讓》業界從業「共同體」的命運

《行內行外》新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶洶，歐美多國單日確診數字頻頻創新高，

多以「萬」作為計算單位，甚至有以「十萬」計，全球最大經濟體系美國確診數字更是驚人，單

日曾破百萬確診大關，現時美國約有３﹒３億人口，截止筆者執筆時累積確診人數已超過

６５００萬人，如照這數字的比例，美國５個人便有１個人中招，如照每天繼續有百萬人確診的

數字計算，在本文章見刊時，確診人數已達７０００萬之眾。那麼不出一年，不是全民已接種疫

苗，而是全民皆已確診，這就是「與病毒共存」的策略的結果嗎？當然這數學式推算確診數字的

預測是否正確？真難說！



只是有關當局、專家、分析家或學者都經常用此簡單的小學計算方法來解釋社會實況或推算

社會未來的現象，可是最後的結果往往與推算和預測有所距離。香港每年的財政預算案總是如此

，這是否因世事多變，存在太多不確定的因素呢？例如變種病毒的出現正令大家無法估計其最後

的變化，這也確是無奈的事。而在股票市場，每日有不同的分析報告，都是運用不同的數據和基

礎作為分析依據，是否值得信賴？那就由投資者自己判斷了！



＊人類命運共同體＊



回說疫情，從確診數字來看，歐美國家所採用「與病毒共存」的策略是否見效？相信事實勝

於雄辯了。國家主席習近平在２０１２年１１月中共十八大明確提出要倡導「人類命運共同體」

的意念，說明面對世界經濟的複雜形勢和全球性問題，任何國家都不可能獨善其身，不論人類身

處何國，何種政治或經濟體系，何種信仰，實際上都是處在一個命運共同體中，這也是中國中央

政府多次強調的有關人類社會的新理念。今天全球各國都要面對新冠病毒擴散的威脅，這正印證

了任何國家都不可能獨善其身「人類命運共同體」的理論，只是各國應對疫情的策略各有不同，

結果也是不一樣。



「人類命運共同體」逼令全球共同面對氣候變化、環境污染、資源短缺、跨國犯罪、糧食短

缺、網絡安全等問題。可惜近年國與國之間多出現意識形態的矛盾，對國際秩序和人類生存都構

成了嚴峻挑戰，因此習主席多次聲稱當今世界面臨著百年未有之大變局，政治多極化、經濟全球

化、文化多樣化和社會信息化潮流不可逆轉，各國如何面對已是重要課題。雖然中國目前疫情尚

算可控，但在「人類命運共同體」下，疫情自然對全球的政治和經濟都有所影響，尤其在人流和

物流方面因封關已局部斷絕，令全球供應鏈呈現危機，加上中美之間的互相抵制和貿易戰越演越

烈，美國以無限放水來支撐經濟，令全球通脹加劇，但這種狀態並不能永久持續，現全球投資市

場正注視美國的加息步伐和縮減買債時間表，令近期投資市場波動加劇。料以目前形勢，美國加

息和縮表已是事在必行，只是速度快慢和力度大小暫難預測，在全球共同體的因素下，香港也不

能獨善其身，因此投資者入市還須小心謹慎。



＊側重大財團利益＊



至於人類共同體的理念，闡述了全球各國領袖應有的價值觀，可說是經濟全球化和多邊主義

的伸延，各國為共同利益持續發展，因此２０１３年中國倡議成立跨國經濟帶，２０１４年推出

的一帶一路，向各國推廣區域之間的經濟合作戰略，一路連接了亞太地區與歐洲，中間經過中亞

地區，可算是新絲綢之路經濟帶，只是美國為了霸權，決意與中國對衡，實行單邊主義和與中國

進行貿易戰，但無阻中國與各國合作發展經濟的決心。



於２０２２年的第一天，區域全面經濟伙伴關系協定（ＲＣＥＰ）正式生效，全球人口最多

、經貿規模最大、最具發展潛力和互惠的自由貿易區正式啟航，ＲＣＥＰ暫時共計１５個成員國

，包括：中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭５國以及東盟１０國，協定可提升成員國之間的

相互投資增長，並在１０年時間，基本實現９０％的產品享受零關稅，將打造更完善的營商環境

和更高水平的貿易便利化，對擴大市場和產業供應鏈的穩定性都有極大的幫助，也給企業帶來更

好的支持。這也是在人類命運共同體下互用資金、資源、技術和人才等領域共同發展達至共同富

裕的目標，這與美國掀起貿易戰和制裁來阻礙他國發展的政策正是南轅北轍。



香港有自身的特殊有利因素，特區政府如能在政策上大力配合一帶一路和大灣區發展的需要

，相信無論企業和香港人仍會是商機無限。只不過特區政府在政策上一直只側重大財團利益，從

沒正視生活在香港的升斗市民和打工仔是香港社會共同體的一份子，錯失了多次良機，希望今次

好好配合國家的大策略，給香港帶來重生機會，給打工仔帶來良好的就業市場。



＊淘汰中小型券商？＊



後記：據資料提供，２０１１年《中國的和平發展》白皮書提出「人類命運共同體」以尋求

人類的共同利益和共同價值的新理念，並在２０１８年修憲時寫入《中華人民共和國憲法》序言

，同時強調了中國不求全球霸權，中國的目標是「構建人類命運共同體」。「人類命運共同體，

顧名思義，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，

努力把我們生於斯、長於斯的這個星球建成一個和睦的大家庭，把世界各國人民對美好生活的嚮

往變成現實」，而各民族和國家應存有「一個你中有我、我中有你」的思維和精神。既然人類是

命運共同體，因此現時全球貧富懸殊（包與國、社會階層、人與人）越來越嚴重的問題便要嚴肅

處理，中國政府提出「共同富裕」的理念可算是共同體的伸延，因此２０２０年中國政府不斷出

手嚴懲壟斷和不正當競爭，防止資本無序擴張，多間龍頭企業更願意捐款協助中小微企的發展，

近日內地當局為了扶持中小微企業作為國民經濟和社會發展的生力軍，最高人民法院昨印發《關

於充分發揮司法職能作用助力中小微企業發展的指導意見》，進一步加大對中小微企業支持力度

。



反觀香港，扶持中小微企的聲音永遠都是雷聲大雨聲小，就以金融服務業為例，政府、港交

所（００３８８）、上市公司、中介法團和從業員本是業界的共同體，甚至有人形容港交所和中

介法團或中介人本應是同根生，但自港交所上市後，政府有關當局和港交所只求自身利益和收入

，可以任意收費和增加費用，卻無視業界的不公平和惡性競爭，真是相煎何太急！在疫情下，多

個行業因禁令導致收入大大減少或甚至零收入，而金融服務業早在多年前，在有關當局撤銷最低

佣金制下，業內出現惡性競爭，甚至有財團以零佣金作宣傳吸引客戶，令不少中小微型證券公司

和依賴佣金生存的從業員被逼離開行業，市場更傳出這是有關當局有心淘汰中小型證券公司的政

策，如所言屬實？那真是命運不同體，也漠視國家現正推行「共同富裕」的政策了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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