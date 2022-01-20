【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆，專家籲勿過分憧憬！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２０日報道》人民銀行繼周一（１７日）下調中期借貸便利

（ＭＬＦ）和公開市場操作利率後，今日再下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。市場憧憬內地貨

幣政策持續寬鬆，有利提振經濟和股市，港股顯著飆升逾７００點。加上，市傳中央放寬房企預

售資金使用，在兩大利好因素帶動下，內房、物管股齊齊造好。不過，專家憂慮日後內房監管轉

趨嚴謹，令房企的盈利能力大打折扣，選股時要多加小心！



＊傳新規最快月底出台，大行一致唱好內房＊



據外媒報道，中央為了緩解內房資金緊拙問題，正起草全國性規則，促使房企更容易獲得託

管賬戶內的預售資金。新規將容許房企從託管賬戶中提取資金償還債務、向供應商付款及作營運

用途，最快於本月底出台。目前房企的託管賬戶由政府控制，而不受中央監管，這意味中央未來

或將房企的資金管理納入監管。

消息傳出後，多間大行紛紛唱好內房股。富瑞認為，中央的舉動不令人驚訝，更指是可以放

鬆的項目之一。由於中央需優先確保項目交付，預計寬鬆程度相對溫和，不過仍有利房企在銷售

復甦前爭取時間償還債務。該行亦預料內房股將在未來幾天繼續反彈，但由於投資者信心仍然不

足，在消息證實前很難形成持續的上升動力。

花旗則預計，新規將於農曆新年前或三月舉行的兩會後公布。雖然新規對行業基本面的影響

仍取決於官方政策發布，但消息有望刺激內房股價短期再上漲１０至２０％。



＊中國奧園宣布債務違約，不支付一月到期票據剩餘本金、利息＊



內房、物管股半日普遍造好，龍頭華潤置地（０１１０９）及龍湖集團（００９６０）分別

漲１﹒０５％及３﹒９７％，創去年三月及六月以來的新高；中海外（００６８８）則逆市跌

１﹒２９％。二線內房股表現更標青，融創中國（０１９１８）及世茂集國（００８１３）分別

漲逾１１﹒２１％及１０﹒７１％。至於物管股同樣急漲，碧桂園服務（０６０９８）及世茂服

務（００８７３）均飆逾一成。

話雖如此，再多一間內房陷違約危機。中國奧園（０３３８３）表示，目前票據未償還本金

總額約１０﹒８６億美元，將不會於到期及付息日支付今年一月票據餘下本金及最後一期利息，

以及３０天寬限期屆滿後支付２０２３年票據及２０２４年票據最新一期利息。集團將向債權人

提出重組建議。中國奧園最多急插近７％，其後跌幅顯著收窄，半日無升跌。



＊專家料新規能紓緩內房資金壓力，惟內房未來增速仍緩慢＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，「商品房預售資金監管」於２００７年制定，原意是將內房預售樓花所

收取的訂金及後續款項交由銀行管理，資金只能用作項目建設，不得隨意使用，以杜絕「爛尾樓

」問題。目前內房由預售樓花至交付樓宇需時兩年以上，以每個項目收取款項約２００至３００

億元人民幣計算，兩年間的預售資金積壓高達６０００至７０００億元人民幣。若中央放寬預售

資金監管，將大大幫助房企紓緩資金壓力。

不過，林家亨提醒新規難以周全，即使中央放寬託管資金監管，為了防止爛尾樓問題重現，

當局將更嚴密地限制資金用途，僅用作項目建設、支付供應商的債務及員工薪酬。日後內房在購

地、建樓步伐仍緩慢，其盈利能力將大打折扣，昔日行業快速增長的光景難以復再。

林家亨相信內房股短期仍受惠消息帶動而造好。若投資者想買入內房和物管股作中長線部署

，建議揀選無債務問題、股息率高及市盈率低的股份。內房首選中海外及潤地；物管股則首選雅

生活服務（０３３１９）及碧服。雅生活宜待回落至保歷加通道頂部以下才吸納；碧服目前預期

市盈率達２８倍，且接近保歷加通道頂部，現價值博率低，宜待股價調整後才部署。

