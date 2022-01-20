《盤後部署》恒指升逾８００點衝破百天線，惟可能出現短暫整固

《經濟通通訊社２０日專訊》港股全日強勢，高開１３５點報２４２６３，臨近午市已升超

過５００點，半日高收５６１點報２４６８９。午後升幅擴大，成交亦顯著增加。

網信辦澄清從未出台《互聯網企業上市及投融資規範》，ＡＴＭ升勢凌厲，合共為恒指貢獻

逾３７０點升幅。美團（０３６９０）午後升幅擴至逾一成，收報２３８元，升１１﹒０１％，

成為日內表現最佳科技股；阿里巴巴（０９９８８）重上１３０元水平，收報１３１﹒５元，升

５﹒８８％；據報仍就收購小米（０１８１０）黑鯊洽談的騰訊（００７００）就升６﹒６％，

收報４７１﹒６元。至於發盈警的瑞聲（０２０１８）全日表現低沉，低見２７﹒５元創近六年

半低位，收市跌１２﹒６６％，報２７﹒９５元，為全日表現最差藍籌。

內房股有喜有悲。內地擬放寬房企預售資金使用，部分民企內房升勢顯著。據報融創

（０１９１８）提前兌付兩筆約４２﹒５億元人幣公開市場產品，股價急升１５﹒２２％，收報

１０﹒９元；世茂（００８１３）升１２﹒１４％；碧桂園（０２００７）升４﹒３５％，同系

的碧服（０６０９８）就全日走強，收市升１５﹒５３％，為全日表現最佳藍籌。相反，部分龍

頭內房午後走勢轉弱，中海外（００６８８）跌１﹒２８％，潤地（０１１０９）半日升

１﹒０５％，收市倒跌１﹒１８％。

在體品股、食品及餐飲股、賭股等同樣造好下，恒指大漲，以全日最高位收市。收報

２４９５２，升８２４點或升３﹒４２％，主板成交１７８３﹒７４億元。國企指數報８７６１

，升３１９點或升３﹒７９％。恒生科技指數報５８９６，升２５３點或升４﹒５０％。

Ａ股反而走軟，上證綜合指數報３５５５，跌３點或跌０﹒０９％，成交４５９７﹒０２億

元人民幣。深證成份指數報１４１９８，跌８點或跌０﹒０６％，成交２９２６﹒８８億元人民

幣。



＊美團待回至２２８元吸納＊



大市方面，成交額較上日大增６３４﹒１１億元，亦錄得１６７﹒４６億元資金淨入流，較

上日多１２４﹒３４億元。根據《經濟通ＨＶ２》報價系統，資金流入量ＡＴＭ，刺激股價大幅

上升，當中騰訊及美團的大戶主動買入比率由上日的５２％及５４％，增至今日的６７％及

６３％，帶動恒指創自去年１０月以來單日最大升幅。從日線圖看，恒指已升穿連續半年都突破

不成的１００天線，ＭＡＣＤ牛差距依然寬闊。不過，前幾天恒指出現上升旗形，今天就出現第

二枝旗桿，而聯儲局下周將公布議息結果，恒指短期內可能或現整固，未必再現龐大升幅。

科技股當中，美團技術走勢轉好。從日線圖看，１０天線輕微上破２０天線，ＭＡＣＤ牛差

距開始擴闊。不過，股價數日前出現上升旗形，今天亦出現一支大陽燭，意味有機會再現第二個

上升旗形，預料明天將有調整，投資者可待股價回調至２２８元附近吸納，但不排除短線在２０

及５０天線之間整固，其後再向上突破。（ｅｒ）

