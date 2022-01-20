  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 08:27

【國際要聞】普京克宮接見伊朗總統萊希，同意加強聯合反恐

　　《經濟通通訊社２０日專訊》烏克蘭危機刺激油價上升之際，中東局勢亦再現動盪。美國與
以色列上周六展開聯合空戰演習，被視為準備空襲伊朗核設施。而俄羅斯總統普京則於當地時間
周三，在克里姆林宮接見伊朗總統萊希。
　　據報道，萊希已向普京呈交一份２０年戰略合作協議草案，雙方均認同在敍利亞合作反恐的
成果，並將以此為經驗，進一步擴大安全合作。萊希將於今日到俄羅斯國家杜馬發表演講，並會
參觀莫斯科大清真寺。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%
財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖　物管股強勢反彈無視大行唱淡！
財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？
財經熱話19/01/2022
騰訊第四季業績料受累監管因素　遭多家大行削目標價
財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟　已屆吸納時？
FOCUS19/01/2022
【FOCUS】烏克蘭戰雲密布　全球通脹之火更熾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金