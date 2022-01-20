【國際要聞】普京克宮接見伊朗總統萊希，同意加強聯合反恐

《經濟通通訊社２０日專訊》烏克蘭危機刺激油價上升之際，中東局勢亦再現動盪。美國與

以色列上周六展開聯合空戰演習，被視為準備空襲伊朗核設施。而俄羅斯總統普京則於當地時間

周三，在克里姆林宮接見伊朗總統萊希。

據報道，萊希已向普京呈交一份２０年戰略合作協議草案，雙方均認同在敍利亞合作反恐的

成果，並將以此為經驗，進一步擴大安全合作。萊希將於今日到俄羅斯國家杜馬發表演講，並會

參觀莫斯科大清真寺。（ｊｆ）

