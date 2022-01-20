【外圍經濟】能源價格推動，德國上月ＰＰＩ按年暴升２４﹒２％

《經濟通通訊社２０日專訊》在烏克蘭危機導致歐洲能源供應再陷動盪的背景下，德國１２

月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年大幅上升２４﹒２％，遠高於經濟學家預測的１９﹒３％，前

值１９﹒２％。

按月亦大幅上升５％，同樣遠高於預測的０﹒８％，前值０﹒８％。能源價格是推高ＰＰＩ

的主要因素，按月上升了６９％。但即使剔除能源項目，按年仍上升１０﹒４％。（ｊｆ）

