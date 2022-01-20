【外圍經濟】能源價格推動，德國上月ＰＰＩ按年暴升２４﹒２％

《經濟通通訊社２０日專訊》在烏克蘭危機導致歐洲能源供應再陷動盪的背景下，德國１２
月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年大幅上升２４﹒２％，遠高於經濟學家預測的１９﹒３％，前
值１９﹒２％。
按月亦大幅上升５％，同樣遠高於預測的０﹒８％，前值０﹒８％。能源價格是推高ＰＰＩ
的主要因素，按月上升了６９％。但即使剔除能源項目，按年仍上升１０﹒４％。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油 LPR不對稱雙降A場仍收跌
|財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成 大行齊唱好股價飆逾半成
|財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用 大行觀點一文看清！
|財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆 專家籲勿過分憧憬！
|FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩 減息牌未出盡
|財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元 倡再派電子消費券
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰