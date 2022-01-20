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20/01/2022 16:48

【外圍經濟】能源價格推動，德國上月ＰＰＩ按年暴升２４﹒２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在烏克蘭危機導致歐洲能源供應再陷動盪的背景下，德國１２
月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年大幅上升２４﹒２％，遠高於經濟學家預測的１９﹒３％，前
值１９﹒２％。
　　按月亦大幅上升５％，同樣遠高於預測的０﹒８％，前值０﹒８％。能源價格是推高ＰＰＩ
的主要因素，按月上升了６９％。但即使剔除能源項目，按年仍上升１０﹒４％。（ｊｆ）

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